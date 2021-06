“Tra le pagine del mare”, il concorso letterario che racconta le località costiere italiane

L’iniziativa è organizzata dall’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani di Legambiente, in collaborazione con Primiceri Editore. Saranno selezionati brevi racconti inediti, ambientati nei centri del nostro Paese affacciati sul mare

Al via il concorso letterario “Tra le pagine del mare” a cui sono chiamati a partecipare i racconti inediti che danno voce ai valori custoditi nell’immaginario delle località costiere italiane. L’iniziativa è organizzata dall’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani di Legambiente, in collaborazione con Primiceri Editore. La manifestazione ha il patrocinio di Libreria dell’Università di Pescara, Medsea Foundation, Millimetri Associazione Culturale, Scuola Permanente dell’Abitare, TarantArte. Zones Portuaires/Genova. Media Partner sono ArtApp e La Nuova Ecologia.

Saranno selezionati brevi racconti inediti, ambientati nei centri costieri del nostro Paese, per dare voce all’anima identitaria di queste realtà, rappresentative di un ricco universo di tradizioni artistiche, religiose, economiche e di folklore. È richiesto un racconto di pura fantasia o di vita vissuta, che faccia comprendere la varietà di questo patrimonio di valori, con riferimenti ai paesaggi costieri italiani, ambientato nel passato, nel presente o nel futuro.

Lungo le coste del Mediterraneo, in particolare quelle italiane, è sedimentato un patrimonio fisico ed immateriale di valori, che segnano e caratterizzano l’abitare il territorio e le città. Le identità dell’Italia costiera delineano un’eredità storico-culturale eterogenea, tra le consuetudini e le passioni vissute quotidianamente e in parte perdute nel tempo. Alle ricerche, alle politiche e ai progetti per le aree costiere si richiede una sensibilità diversa che non dimentichi le risorse culturali, le tradizioni e i valori, per costruire un futuro radicato nelle comunità insediate.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Il racconto deve avere una lunghezza compresa tra le 20000 e 30000 battute (spazi inclusi) ed è consentito qualsiasi genere letterario per la stesura. È necessario che la narrazione letteraria sia ambientata in una località costiera italiana, facendo emergere le identità dei luoghi e della comunità in cui si sviluppa la storia. È possibile accompagnare il testo con immagini, rappresentazioni o foto, purché svincolate da copyright. Il termine per l’invio dei racconti è previsto per il 31 dicembre 2021. Le modalità di partecipazione sono riportate nel dettaglio sul bando del concorso, scaricabile direttamente dal sito www.paesaggicostieri.org nella sezione “I nostri concorsi”.

La giuria

I racconti saranno giudicati da: Bruno Arpaia, scrittore; Oscar Buonamano, giornalista e direttore editoriale Carsa; Valter Fabietti, urbanista, Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara; Lia Fedele, architetto e membro O.P.C.I.; Lunetta Franco, presidente Legambiente Taranto; Stefano Margiotta, geologo, Università del Salento; Salvatore Primiceri, direttore Editoriale Primiceri.

Premiazione

Gli esiti del concorso saranno oggetto di comunicazione sul portale web di O.P.C.I. e i relativi profili social a partire dal 01 maggio 2022. Gli autori dei racconti finalisti e vincitori verranno premiati con targa di merito e con la pubblicazione del proprio scritto in un volume della collana di PensieroGeo di Primiceri Editore.