Tra la Terra e il cielo

Lo Spazio è un bene comune, come l’oceano e l’atmosfera. Ma il suo essere di tutti non deve condannarlo al sovrasfruttamento. Servono regole condivise

Non abbiamo ancora finito, per fortuna, con il pianeta Terra che stiamo riempiendo anche lo Spazio con i nostri oggetti. A quasi 70 anni da quando l’Unione Sovietica lanciò in orbita “Sputnik 1”, oggi sono già più di 16.000 i satelliti, tra attivi e “spenti”, che navigano intorno a noi, con un aumento vertiginoso negli ultimi anni: nel 2019 ne abbiamo spediti circa 140, nel 2025 ben 4.510. Se lo Spazio è immenso, non lo sono le orbite intorno alle quali girano i satelliti, spesso abbandonati a fine vita, con conseguente aumento dei detriti spaziali e dei rischi di collisione tra loro. Utilissimi e preziosi per telecomunicazioni, ricerche scientifiche, geolocalizzazione, previsioni meteo e tante altre attività, i satelliti sono anche un business nelle mani di pochi Stati e ancora meno colossi privati, che necessita di regole condivise. Perché lo Spazio è un bene comune, al pari dell’oceano e dell’atmosfera. E il suo essere a disposizione di tutti lo condanna al sovrasfruttamento.

Nella copertina di questo mese, disegnata da Totto Renna, gli invasori siamo noi, che sfruttiamo lo Spazio con la stessa logica predatoria con la quale stiamo esaurendo le risorse terrestri e degradando gli ecosistemi naturali. Con il rischio di danneggiare ulteriormente la nostra atmosfera, come paventa uno studio pubblicato su Geophysical Research Letters sul rientro dei satelliti a fine vita, che nell’attrito con l’aria genererebbero reazioni chimiche dannose per lo strato d’ozono (lo spiega bene Luciano Celi nel pezzo che apre la storia di copertina). Una beffa, visto che grazie al Protocollo di Montréal del 1987, con la messa al bando dei Cfc, il ridimensionamento del buco dell’ozono è stato finora l’unica emergenza a cui l’umanità ha saputo porre rimedio.

Tornando con i piedi sulla Terra, in questo numero “andiamo” in Siria e in Albania. Il Paese mediorientale, a un anno e mezzo dalla caduta di Bashar Al-Assad, è alle prese con la ricostruzione. La giovane società civile, come leggerete nel reportage di Ilaria Romano, chiede che non siano trascurati gli aspetti ambientali e quelli sanitari. Damasco è priva di un sistema di raccolta di rifiuti e delle acque reflue, mentre a Douma c’è ancora chi soffre le conseguenze dell’orribile attacco chimico dell’esercito governativo nel 2018.

A difesa dell’area protetta di Pishë Poro-Narta, in corrispondenza del delta del Vjosa, in Albania, questa estate è nato un grande movimento popolare, ribattezzato “rivoluzione dei fenicotteri” per la presenza nell’area di questi splendidi uccelli rosa. Le proteste contro la costruzione di un resort di lusso, raccontate da Giulia Mariani, sono una lezione per tanti. Noi inclusi. La società civile albanese ci ricorda, come fanno nel talk di questo mese anche Francesco Ferrante e Roberto Della Seta, che le battaglie ambientaliste non devono essere mai slegate da quelle per la pace e per i diritti umani.