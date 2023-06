Tra blue economy, cambiamenti climatici, arte e cultura: Fondazione Acqua dell’Elba presenta SEIF 2023

In occasione della Giornata mondiale dell’Oceano istituita dalle Nazioni Unite e che si celebra l’8 giugno, la Fondazione Acqua dell’Elba presenta ufficialmente il programma della quinta edizione di SEIF – Sea Essence International Festival , il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare e della sua essenza.

L’evento si svolgerà quest’anno dal 30 giugno al 2 luglio e avrà come sfondo Marciana Marina, antico borgo marinaro dell’Isola d’Elba che, nel cuore dell’Arcipelago Toscano, rappresenta un punto di osservazione privilegiato del mare e delle sue tematiche. Il programma, gli ospiti e le attività di SEIF 2023 sono stati presentati nel corso della conferenza stampa che si è svolta all’Isola d’Elba.

Organizzata dalla Fondazione Acqua dell’Elba, la manifestazione ha ricevuto l’endorsement del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (2021-2030) e il patrocinio – tra gli altri – del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Toscana e di tutti i Comuni dell’Isola d’Elba. Filo conduttore di SEIF 2023 sarà il tema “Transizioni”: le attività della tre giorni si focalizzeranno quindi sulle strade da intraprendere per raggiungere una crescente sostenibilità per l’ecosistema marino, interrogandosi su come ambiente, economia e società possono operare per raggiungere questo obiettivo.

“Il concetto che abbiamo scelto per SEIF 2023 è in continuità con il messaggio lanciato dalle Nazioni Unite per la Giornata mondiale dell’Oceano 2023, ovvero ‘Pianeta Oceano: la marea sta cambiando’. È più che mai urgente evolvere sotto ogni punto di vista – sociale, economico e ambientale – per valorizzare e proteggere l’ecosistema marino e per raggiungere il prima possibile gli obiettivi di sostenibilità fissati dall’Agenda 2030”, spiega Fabio Murzi, Presidente della Fondazione Acqua dell’Elba.

Grazie alla sua anima poliedrica e al suo approccio multidisciplinare, SEIF metterà insieme storia, economia, arte, antropologia, cultura, politica e musica per raccontare la transizione ambientale e il ruolo del mare nei cambiamenti climatici, (al centro della giornata del 30 giugno), la transizione economica e il valore della Blue Economy (1 luglio), la transizione sociale, per dare voce a chi il mare lo vive ogni giorno (2 luglio). SEIF 2023 e l’Isola d’Elba saranno quindi palcoscenico per raccontare, presentare e dare spazio a progetti e associazioni che con la Fondazione Acqua dell’Elba condividono la visione di restituire al mare la sua centralità.

Il festival vivrà di 3 anime per raccontare le direttrici lungo cui si muove l’impegno della Fondazione Acqua dell’Elba (Ambiente, Istruzione, Cultura, Sociale e Arte):

Educativa , con i programmi mattutini e pomeridiani di formazione affidati in particolare a Legambiente – sezione Arcipelago Toscano , alla biologa marina Marta Musso che porterà a SEIF il suo progetto POSSEA per lo studio del plancton, al giornalista Massimo Canino che farà tappa all’Isola d’Elba nel corso del suo tour “Lungo la Toscana e il suo Arcipelago”, partito il 5 giugno con la sua barca a vela Amel Super Maramu: gli ospiti potranno salire a bordo ed interagire con l’equipaggio;

Legambiente – sezione Arcipelago Toscano POSSEA Massimo Canino Scientifica , con pre serate dedicate a workshop di approfondimento su tematiche culturali, sociali e politiche legate alla valorizzazione del mare, con ospiti provenienti dal mondo accademico, della ricerca e della società civile;

Divulgativa , con serate di teatro e musica pensate per disseminare una nuova cultura del mare: in particolare, ad animare le serate di SEIF saranno i musicisti della Banda Osiris con lo spettacolo “ AQUADUEO, un pianeta molto liquido”s, il concerto spettacolo di Viola Centi “Tarantella – Ritmi popolari” che dà nuova musica all’epico Nostos di Ulisse, lo spettacolo “La Storia del Mare” recitato e diretto da Alessandro Vanoli.

La Giornata mondiale dell’Oceano sarà inoltre occasione per Acqua dell’Elba di presentare la nuova versione del suo iconico profumatore d’ambiente Mare, “Profumatore D’Artista”. Realizzato dall’artista Cristina Sammarco e ispirato ai colori, ai profumi e ai paesaggi dell’Isola d’Elba, il profumatore racchiude i messaggi di SEIF e il ricavato netto dell’operazione sosterrà i progetti della Fondazione Acqua dell’Elba.

SEIF 2023 ha ottenuto il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Toscana, Guardia Costiera – Capitaneria di Porto, Legambiente, Ispra, Asvis, Marevivo, Federparchi, Symbola, Università IULM, Accademia di Belle Arti di Brera, Comune di Marciana Marina, Comune di Marciana, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio, Comune di Capoliveri, Comune di Livorno, Pro Loco Marciana Marina, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, VisitElba, Forum Giovanile Isola d’Elba.

Il programma, i temi e gli ospiti di SEIF 2023

SEIF prenderà il via Venerdì 30 giugno mettendo al centro la Transizione Ambientale per ricordare l’importanza di proteggere il mare, testimone dei mutamenti climatici. Ad anticipare l’apertura ufficiale di SEIF 2023 saranno i laboratori per i bambini a cura di Legambiente – Sezione Arcipelago Toscano (ore 9; ore 15) e la pulizia della spiaggia “Plastica&Mare” (ore 10). In questa occasione sarà presentata l’edizione 2023 di Vele Spiegate, la campagna di Legambiente che organizza campi di volontariato in barca a vela dedicati al monitoraggio dei rifiuti sulle spiagge e in mare, alla pulizia delle coste, alla sensibilizzazione di turisti e bagnanti. A partecipare alla pulizia anche i partecipanti della scuola di “Sail&Explore”, il progetto dell’omonima ONG svizzera che punta a diffondere, tramite concrete esperienze sul campo, una corretta sensibilità sul tema delle microplastiche. Nei giorni precedenti a SEIF, Sail&Explore organizzerà workshop sull’isola per condurre indagini e raccogliere dati scientifici per comprendere meglio la presenza, la natura, la quantità e la composizione della plastica nel mare e sulle spiagge: i risultati saranno raccontati proprio nel corso di SEIF.

Per gli appassionati delle profondità, primo dei tre appuntamenti quotidiani con Diving with SEIF (dalle ore 15 presso l’Elba Diving Center di Marciana Marina), con una sessione di immersione divulgativa offerta gratuitamente da SEIF (posti limitati, necessaria prenotazione tramite mail a segreteria@seaessence.eu).

A dare ufficialmente il via alla manifestazione saranno i saluti istituzionali e il workshop “Cambia il clima, cambia il mare” (dalle ore 18) per raccontare le sfide da affrontare per un oceano sano e pulito. Sfide che riguardano l’inquinamento, lo sfruttamento eccessivo delle risorse, la perdita della biodiversità, l’acidificazione dei mari e l’aumento dei rifiuti di plastica. Moderato dal giornalista e scrittore Giacomo Talignani, l’evento vedrà la partecipazione di: Maria Siclari (direttrice generale Ispra); Alfredo Reder (Fondazione CMCC); Enrico Giovannini (direttore scientifico Asvis); Johanna Wiedling e Roman Lehner (Sail&Explore); Pietro Gentili (Forum Giovanile Isola d’Elba); Santo Altavilla (Comandante Capitaneria di Porto di Portoferraio).

La prima giornata di SEIF si concluderà con lo spettacolo “AQUADUEO, un pianeta molto liquido” (ore 21) della Banda Osiris, un viaggio musicale attraverso i problemi che affliggono il nostro pianeta. Partendo da una suggestiva “Hommage à l’eau”, in cui l’acqua diventa base percussiva dell’intero brano, passando attraverso una lettera indirizzata ai grandi della terra, “L’acqua che verrà” liberamente ispirata a Lucio Dalla, e scomodando in seguito Roger Waters, Buscaglione, Modugno, Vivaldi e i Beatles, la Banda Osiris dimostrerà che il nostro mondo è ormai con l’acqua alla gola.

Sabato 1 luglio si guarderà in particolare alla Transizione Economica per affrontare il tema della Blue Economy e dell’obiettivo di creare un sistema economico sostenibile attraverso l’innovazione tecnologica e lo sviluppo di principi fisici. Dopo le consuete attività ludiche ed educative a cura di Legambiente – sezione Arcipelago Toscano (ore 9), la mattinata sarà dedicata al progetto del giornalista Massimo Canino “Lungo la Toscana e il suo Arcipelago” (presentazione ore 9.30 presso Scali Mazzini) e al tour a bordo della barca a vela Amel Super Maramu che punta a far conoscere meglio la Toscana, il suo arcipelago e il suo mare. Partita il 5 giugno, la crociera farà tappa nel porto di Marciana Marina proprio in occasione di SEIF 2023, per dare la possibilità a tutti di visitare la barca, vivere delle esperienze a bordo ed interagire con l’equipaggio. Costa dopo costa, Canino scoverà le storie della “gente di mare” che diventeranno un libro dal titolo “FRONTEMARE, storie straordinarie dai porti di Toscana”.

Nel pomeriggio si balla con CREA SEIF (ore 15.30 a Scali Mazzini), con il laboratorio di danze popolari a cura di Viola Centi, che darà la possibilità ai bambini e alle bambine e ai loro genitori di compiere un viaggio alla riscoperta del movimento, in vista dello spettacolo serale “Tarantella”. Per gli appassionati delle profondità, prosegue poi “Diving with SEIF” (ore 15).

Il preserata sarà dedicato al workshop “L’economia del mare” (ore 18), per fare il punto sulle tante attività connesse al settore marino: bioeconomia, pesca sostenibile, attività portuali, turismo balneare, e soprattutto produzione di energia rinnovabile ricavata dal mare. Si calcola che l’energia eolica e l’energia termica delle onde e delle maree potrebbero generare un quarto dell’elettricità dell’UE nel 2050. Ciascuna di queste attività, però, non può prescindere dall’impegno nel preservare l’ecosistema marino. Sul palco, accanto al moderatore e giornalista Antonio Piemontese, interverranno: Ermete Realacci (presidente Fondazione Symbola); Stefano Ciafani (presidente Legambiente); Francesca Santoro (Senior Programme Officer per IOC/UNESCO); Barbara Bonciani (Assessora al Porto del Comune di Livorno); Federica Biondo (direttrice Federpesca); Luciano Serra (presidente ASSONAT); The Crazy Team con il progetto di turbina marina (scuola media di Marciana Marina nell’ambito del Premio Oltre La Robotica).

Serata a ritmo di musica con “Tarantella – Ritmi popolari” (ore 21.30), concerto spettacolo di Viola Centi: un moderno adattamento dell’epico Nostos di Ulisse, tra le italiche sponde a far da approdo, mentre le danze popolari del profondo sud scandiscono il tempo rituale.



Domenica 2 luglio, riflettori puntati sulla Transizione Sociale, per raccontare il mare attraverso le storie delle persone e dei popoli che difendono e promuovono il gigante blu. La giornata conclusiva di SEIF sarà così un viaggio nella storia di singoli personaggi ma anche dei loro punti di vista nel narrare la straordinaria risorsa “mare”, con l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e del mare.

La giornata si aprirà con i laboratori per bambini a cura di Legambiente Arcipelago Toscano (ore 9) e proseguirà zaino in spalla con “A passeggio con SEIF” (ore 9), attività escursionistica sulla “Via dei Lentischi”, uno dei sentieri della “Via dell’Essenza”. Sarà l’occasione per presentare gli sviluppi del progetto La Via dell’Essenza, realizzato dalla Fondazione Acqua dell’Elba in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano con l’obiettivo di valorizzare la bellezza naturale dell’isola nel pieno rispetto della natura.

Nel pomeriggio, appuntamento a bordo della barca a vela Amel Super Maramu (ore 15.30) con “Il SEIF sotto il mare” il laboratorio sul Plancton e la vita sottomarina a cura di Marta Musso, giovane biologa marina insignita del premio Donna di Mare 2022 da IOC/UNESCO per il Decennio del Mare. Si tratterà dell’evento conclusivo del tour “POSSEA verso SEIF” realizzato con il supporto della Fondazione Acqua dell’Elba con cui Marta Musso, a bordo di un vecchio furgone delle poste tedesche trasformato in “libreria del mare”, porterà l’educazione all’oceano con i suoi laboratori sul microcosmo del plancton lungo le coste italiane. Il tour, partito da Livorno il 3 giugno, approderà a Venezia, Rimini e Orbetello e si concluderà proprio all’Isola d’Elba in occasione di SEIF – Sea Essence International Festival. I laboratori sono rivolti a ragazzi e ragazze di diverse età e promossi all’interno di scuole, circoli nautici e centri surf con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al mare e rendere chiara la sua importanza per il pianeta partendo dal piccolo, quasi invisibile, ma essenziale, mondo del plancton. Sempre nel pomeriggio, si replica Diving with SEIF (ore 15).

Nel preserata, Massimo Canino condurrà il workshop “Le storie che cambiano il mare” (ore 18.00) che trasmetterà un messaggio tanto semplice quanto fondamentale: non può esistere transizione verso un nuovo modello di sviluppo ambientale, economico e sociale senza un forte cambiamento culturale. Durante la serata spazio quindi alle storie di persone che con le loro azioni e i loro comportamenti hanno “cambiato il mare”, in piccolo o in grande. Ad intervenire saranno: Marta Musso (biologa marina, progetto POSSEA verso SEIF); Maria Rapini (Segretaria Generale Marevivo); Maria Cristina Galli (Vicedirettrice Accademia di Belle Arti di Brera); Davide Fiz (Ideatore del progetto Smart Walking); Pietro Gentili (Forum Giovanile Isola d’Elba). A trarre le conclusioni di SEIF interverrà inoltre Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana.

Sotto il cielo stellato di Marciana Marina, SEIF si chiuderà all’insegna della cultura con “La Storia del Mare” (ore 21.30), spettacolo recitato e diretto da Alessandro Vanoli, tratto dal suo volume “Storia del Mare”, che racconta la geologia, gli uomini delle coste, le scoperte, le navi, le guerre, i miti e i sogni, i pesci e gli esseri marini. Un viaggio fatto di volti, immagini, suoni e colori, che restituisce al pubblico un po’ di quello stupore che il mare ci hanno sempre dato.

