Nei primi anni Duemila aveva lasciato il mondo dell’edilizia affascinato dalla prospettiva di futuro rappresentata dalle fonti energetiche pulite. Se n’è andato un grande amico di Legambiente. Il ricordo di Mimmo Fontana della segreteria nazionale dell’associazione

È morto Totò Moncada. Se n’è andato un grande amico di Legambiente. Un imprenditore che nei primissimi anni Duemila lasciò il mondo dell’edilizia affascinato dalla prospettiva di futuro rappresentata dalle rinnovabili. Cercava ossessivamente il confronto con noi sulle sue idee e i suoi progetti, perché ci riconosceva il merito di avere innescato una trasformazione epocale. E quando esprimemmo le nostre perplessità sulla localizzazione di un impianto offshore su una secca a poche miglia dalla costa agrigentina, archiviò immediatamente il progetto nel rispetto di una opinione che per lui contava.

La sua storia imprenditoriale è stata anche molto contrastata, a partire dall’accusa che dietro i suoi primi parchi eolici ci fossero i fondi strutturali europei “elargiti” dall’allora presidente Cuffaro. Si difese dimostrando d’essere stato l’unico tra il 2000 e il 2007 ad averne fatto richiesta. Nessun altro aveva partecipato ai bandi e circa l’ottanta per cento di quei fondi era tornato a Bruxelles.

È stato il primo degli imprenditori siciliani a denunciare i tentativi della mafia di mettere le mani sulle rinnovabili. Ha vissuto con la sua famiglia sotto scorta per anni, quando ancora non andava di moda. Appena diventò uno status, chiese che gli venisse revocata. Con la sua collaborazione ha fatto arrestare le famiglie mafiose agrigentine vicine a Matteo Messina Denaro e il famosissimo sviluppatore Nicastri che si era proposto come mediatore per sbloccare le sue autorizzazioni “affossate” negli uffici della Regione Siciliana. Quando nel 2009 si affermò dentro Confindustria il potere di Antonello Montante, in controtendenza con la moda del momento, abbandonò la sua associazione denunciando con grande anticipo le distorsioni di un’antimafia di maniera.

Riteneva essenziale che la transizione energetica rappresentasse un’occasione per la riconversione industriale della Sicilia, e non aveva mai puntato sulla speculazione finanziaria alimentata dagli incentivi. Aveva mandato giovani ingegneri siciliani a formarsi in Danimarca per poi brevettare un suo rotore eolico. Costruì la fabbrica per realizzarli nella zona industriale dismessa di Porto Empedocle, ma non ebbe nemmeno la possibilità di inaugurarla perché il nuovo governo siciliano, guidato da Lombardo, nel 2008 impose una moratoria sui parchi eolici. E lo stesso aveva fatto dopo aver dirottato la sua attenzione sul fotovoltaico. Ma anche in quel caso, questa volta il governo Berlusconi, cambiò le regole sugli impianti a terra nel 2011.

Ci ha sempre mosso una forte critica: quella di non aver mai pensato di farci partito. Pur comprendendo le nostre ragioni, riteneva che, in assenza di un soggetto politico capace di rappresentare le istanze di quella parte di società che crede nella transizione energetica, avremmo dovuto farci carico noi di questo compito.

Oggi stava sviluppando una serie di progetti di biodigestori anaerobici da realizzare in provincia di Agrigento. Città che non aveva mai voluto lasciare, nonostante tutto. Perché convinto della possibilità di emanciparsi della Sicilia più profonda e del ruolo che le rinnovabili potrebbero avere per cogliere questo obiettivo.

Se n’è andato un grande siciliano, uno di quelli che ha dimostrato che anche nei territori più difficili c’è una possibilità di emancipazione dal sottosviluppo e dalle mafie. Era un testardo patologico, come tutti aveva mille difetti, ma ha scritto una grande pagina di storia della sua terra. E quella non la potrà più cancellare nessuno, nemmeno i suoi più accaniti detrattori.