Torna l’iniziativa PuliAmo le spiagge con P&G e Carrefour. Nelle giornate del 30 giugno e 1 luglio per la campagna PuliAmo le spiagge i volontari di Legambiente saranno impegnati insieme al personale di Procter&Gamble in sei ipermercati Carrefour.

L’iniziativa PuliAmo le spiagge prevede che acquistando in un unico scontrino almeno tre prodotti P&G e caricandolo sull’apposita sezione del sito www.puliamolespiagge.it saranno donati 3€ a Legambiente Onlus per la pulizia delle spiagge.

In particolare con PuliAmo le spiagge, P&G e Carrefour Italia hanno deciso di dare un supporto concreto alle attività di Legambiente per favorire una presa di coscienza collettiva sull’emergenza del marine litter, stimolando l’adozione di comportamenti più sostenibili e produrre un cambiamento concreto da parte dei loro consumatori.

Le due giornate saranno dunque una grande opportunità per lanciare un forte messaggio culturale e per diffondere informazioni e sensibilità sul tema dell’abbandono dei rifiuti che finiscono in mare e sulle spiagge.

Elenco degli ipermercati coinvolti dalla campagna

Carrefour Bramante in Corso Filippo Turati 75,10134 Torino To

Carrefour Leini in Via Caselle, 46, 10040 Leini To

Carrefour di Camerani in Via Del Campo D‘Aviazione, 17 60021 Camerano An

A Roma, presso il centro Commerciale di Tovergata in Viale Luigi Schiavonetti, 420, 00133 Tor Vergata RM, il Centro commerciale la Romanina Via Enrico Ferri, 43, 00175 Roma RM e il Centro commerciale Niccodemi in via della Bufalotta, 548, 00139 Roma Rm.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook