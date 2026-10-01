Torna a Grottammare “Il mondo disegnato”

Dal 2 al 4 ottobre, in provincia di Ascoli Piceno, la terza edizione del Festival dell’illustrazione turistica. Per raccontare luoghi e viaggi con il disegno, l’arte visiva e il fumetto. In mostra, le personali di LRNZ e Nicola Gobbi

Da tre anni a Grottammare, uno dei borghi più belli d’Italia, in provincia di Ascoli Piceno, c’è un festival dedicato a un linguaggio che sembra ormai scomparso: quello dell’illustrazione turistica. Il festival si chiama “Il mondo disegnato” e vuole provare a raccontare attraverso la matita il pianeta che ci accoglie, come è fatto e anche come vorremmo che fosse fatto.

Nato nel 2024 da un’idea di Nazzareno Cicchi – studioso e allora direttore dei Musei civici di Grottammare – e sviluppato tramite la direzione artistica del sottoscritto Maicol & Mirco, la kermesse quest’anno si avvale anche della curatela di Ale Giorgini: illustratore e designer di fama nazionale. Un festival dalla doppia anima, tra il fumetto e la pura illustrazione, che attraverso mostre, residenze artistiche, incontri e tanti altri strumenti vuole soccombere sotto l’impossibile compito di ridisegnare l’esistente (d’altra parte un pianeta impossibile richiede progetti impossibili).

Nelle prime edizioni abbiamo ospitato artisti come Blu (il muralista che ci ha regalato un live painting – monumento sulla questione palestinese), Francesca Ghermandi (che ha illustrato una piantina poetica della nostra città marittima), lo stesso Ale Giorgini (che ha realizzato una mostra a cielo aperto realizzando otto manifesti turistici), Alessio Spataro (suo il primo catalogo a fumetti), Davide Toffolo (autore di un incredibile quaderno illustrato sulle montagne sopra la sua Pordenone), Rita Petruccioli (con una mostra dedicata a come migliorare il nostro pianeta) e Riccardo Guasco (una serie di vedute illustrate di città italiane).

Quest’anno, per la terza edizione, che si svolge dal 2 al 4 ottobre, abbiamo immaginato altri tre grandi eventi. Il primo, frutto di una residenza artistica estiva, è una mostra personale di LRNZ, fumettista e designer romano, che per questa bella rivista che avete tra le mani ha anche realizzato una copertina a tema intelligenza artificiale (ottobre 2025). LRNZ ha tentato per noi l’incredibile, disegnando non la terra ma il cielo! Venti vedute dipinte, dove a essere protagoniste sono le nuvole e la luce solare. Il secondo evento è una mostra collettiva di ben quaranta illustratori, invitati a immortalare con matite e pennelli il loro posto del cuore. Non a caso l’esposizione si intitola “Il posto più bello del mondo”. Per ultimo, una mostra di Nicola Gobbi con i suoi quaderni di viaggio a fumetti, frutto di due viaggi archeologici in Arabia Saudita. E ancora incontri, panel, presentazioni e laboratori per i più piccoli. Tutto a ingresso gratuito…

Lo so, sembro un imbonitore, ma il prodotto che vi stiamo vendendo, anzi regalando, è il più prezioso di tutti: il nostro mondo, disegnato.