Too fast fashion

Il 55% degli scambi globali di grano, riso, mais e soia viaggia via mare attraverso il Canale di Suez, quello di Panama, Dardanelli e Bosforo. Gli stessi snodi che gli eventi climatici estremi mandano in tilt sempre più spesso. In questo numero il futuro del canale di Suez e Panama, la bordate al Green Deal europeo, la bolla immobiliare di Galveston, la doppia politica climatica del Brasile di Lula e molto altro