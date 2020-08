Dal mensile di maggio – Un prato inaccessibile e abbandonato e un gruppo di giovani attivisti bisognosi di uno spazio verde dove ritrovarsi e costruire relazioni, tutelando l’ambiente. È così che nasce il circolo “Alex Langer” di Rovigo, fondato da quel gruppo di ragazzi che nel 2017, muniti di rastrelli e tagliaerba, si ritrova per prendersi cura dell’omonimo polmone verde, uniti dalla volontà di restituire l’area alla comunità e promuovere l’idea di una città sostenibile e accogliente.

Da subito i soci del circolo di Legambiente sposano i temi dell’ambientalismo e della convivenza interetnica, ispirandosi a Langer, per “fare pace tra gli uomini e con la natura”. Ed è proprio per questa visione che, a pochi mesi dalla nascita, i volontari inventano il progetto “Ambientamoci! Qui nessuno è in trasferta”. «Da tempo collaboravamo con la cooperativa Porte Alegre, che gestisce centri di accoglienza nella zona. Avevano messo su una squadra di calcio, la Fc Porto Alegre, fatta di giocatori richiedenti asilo e italiani, che partecipava ai campionati amatoriali Uisp – racconta Giulia Bacchiega, presidente del circolo – Durante le partite ci ritrovavamo spesso ad assistere a cori razzisti o episodi spiacevoli. Così abbiamo deciso di adottare il terzo tempo tipico del rugby: un momento in cui le squadre si fermano per fare festa insieme con i tifosi, un’occasione di confronto e conoscenza reciproca». Un esperimento che ha funzionato perché, oltre al momento conviviale in cui si offriva un piccolo pasto ai partecipanti, il terzo tempo era soprattutto il pretesto per discutere di ciò che i ragazzi avevano in comune, andando anche oltre la passione per lo sport. Il focus principale infatti erano i temi ambientali. «Proiettavamo delle foto per creare dei parallelismi fra le catastrofi naturali in Paesi stranieri e le alluvioni nel nostro territorio – continua Giulia Bacchiega – Lo scopo era riflettere insieme sulle cose che abbiamo in comune, soprattutto gli effetti dei cambiamenti climatici».

Per l’impegno e l’attenta sensibilità nei confronti di queste tematiche, il circolo, insieme a quello di Scicli e Paestum, prende parte al progetto di Legambiente “Involve”, cofinanziato dalla Commissione europea, direzione generale Migrazione e affari interni, attraverso il programma “Amif”. Il progetto, partito nel gennaio 2019, si propone di migliorare l’inclusione dei cittadini dei Paesi terzi attraverso percorsi di volontariato che recuperano e valorizzano il patrimonio ambientale e culturale.

«L’aspetto interessante del progetto è che prevede attività di volontariato nei territori ma anche un’interazione con le amministrazioni e gli enti locali, perché l’obiettivo è sviluppare un modello d’inclusione che sia replicabile nelle piccole, medie e grandi città – dice ancora Giulia – Per questo motivo abbiamo scelto di coinvolgere ragazzi di seconda generazione, perché la scuola dovrebbe essere un luogo di inclusione e confronto dove creare questo senso di appartenenza alla comunità». L’apertura di una biblioteca come spazio di socialità, la restituzione alla comunità di un’area verde nei pressi di una scuola e la creazione di un opuscolo informativo sui cambiamenti climatici in più lingue, queste saranno le attività che i volontari svilupperanno insieme ai ragazzi. Come spiega Giulia sarebbero dovute partire a marzo, ma a causa dell’epidemia sono state rimandate a settembre. Per ora non resta che aspettare, ma sicuramente sarà una bel modo per ripartire alla grande.