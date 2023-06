The Ocean Race e Resolfin a vele spiegate verso i traguardi green

Dal 24 giugno al 2 luglio i visitatori dell’Ocean Live Park ospitato dal Waterfront di

Levante del porto di Genova, possono toccare con mano il risultato dell’impegno ambientale di Resolfin.

“La Ocean Race, nata proprio per promuovere la salvaguardia degli oceani e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela delle acque marine, ha scelto Resolfin srl come fornitore tecnico per l’immagine e valorizzazione del brand. La Grand Finale della gara a tappe dimostra plasticamente il ruolo cruciale che le imprese e le competizioni sportive possono svolgere nella lotta per la sostenibilità. L’obiettivo della collaborazione è quello di far riflettere sugli impatti ecologici pesanti dei rifiuti plastici smaltiti impropriamente e finiti nei mari. Che possono invece essere convenientemente e gradevolmente riciclati come materie prime seconde, adatte alla produzione di elementi visivi belli e ambientalmente compatibili” Enrico Scozzari, CEO di Resolfin srl