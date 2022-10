Un’iniziativa che punta ad adattare l’esperienza di viaggio alle diverse esigenze dei viaggiatori. Le idee per un treno più a misura nascono dalle menti creative degli studenti di Ied Roma, insieme a Legambiente

Sostenibile, innovativo e sicuro. Oggi il treno si distingue come il mezzo di trasporto più ecologico e quello su cui puntare per un futuro green. Quello ferroviario è, di fatto, il settore dei trasporti più elettrificato e la sua limitata dipendenza dai combustibili fossili gli permette di ricorrere agilmente a fonti energetiche rinnovabili. A livello globale, i viaggi su rotaia utilizzano solamente il 2% dell’energia totale impiegata dal settore dei trasporti e l’impatto ambientale dei treni è così ridotto da essere definiti come trasporti ad alta efficienza energetica. Diventa quindi prioritario immaginare uno scenario ferroviario più ambizioso, comodo, puntuale e competitivo, che possa permettere a sempre più viaggiatori di preferirlo all’automobile o a mezzi di trasporto più inquinanti.

È così che nasce “The future is rail”, progetto di tesi promosso dalle giovani menti creative dell’Istituto Europeo di Design di Roma insieme a Legambiente, che ha immaginato e ideato i treni del futuro in base alle esigenze di tutti – o quasi – i tipi di viaggiatori.

«Il progetto The Future is Rail parte dall’analisi delle tendenze che sono completamente cambiate durante la pandemia, oppure che erano in parte già presenti o in via di evoluzione e che hanno subito un’accelerazione dal fenomeno – spiega Marika Aakesson, coordinatrice del corso di Product design Ied Roma – Ai designer si è presentata quindi l’occasione di contribuire alla transizione ecologica con soluzioni per prodotti e servizi che possono rispondere a queste nuove esigenze in tempi brevi. La collaborazione tra Legambiente e il corso di Product design Ied si fonda perciò sull’idea comune di accompagnare persone e aziende verso un comportamento più sostenibile».

Così, i ventisei giovani coinvolti nel progetto, divisi in gruppi, hanno sviluppato un’idea per aumentare la traveller-experience, ovvero per adattare l’esperienza del viaggio in treno a molteplici necessità. Otto le proposte venute fuori: dalle sedute concepite per gli utenti che lavorano all’interno del treno e che garantiscono comfort e privacy, all’ottimizzazione del design dei prodotti per la disinfezione degli spazi in treno per la prevenzione delle epidemie; dal marchio per la distribuzione alimentare che attraverso la cooperazione tra ristoratori e imprese ferroviarie permetta ai viaggiatori di mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata, alla proposta di servizi rivolta ai viaggiatori con animali domestici, per garantire spazi idonei al loro riposo e al relax. E poi, ancora, progetti di assistenza medica, nuovi design dei servizi igienici e, perfino, una vera e propria palestra da treno per soddisfare le esigenze degli sportivi.

«I progetti proposti dagli studenti vogliono implementare funzionalità assenti o carenti nel servizio di trasporto ferroviario – commenta Francesco Subioli, relatore della tesi – Tenere in considerazione i problemi evidenziati dalla pandemia attraverso sistemi di controllo sanitario, offrire un servizio di assistenza medica per chi si senta male durante il tragitto, dare la possibilità a chi trasporta animali di avere un servizio credibile e conforme alle aspettative di chi voglia trasportare il suo Pet, implementare con nuovi tipi di servizi alcune necessità legate ai tragitti più lunghi come quello di potersi muovere e fare esercizio fisico, implementerebbe il pubblico interessato a viaggiare su rotaia e, di conseguenza, ad alimentare un trasporto meno inquinante».