All’evento del settembre 2022 in presenza del Santo Padre l’attuazione di un piano di sostenibilità ha permesso di passare da 143 tonnellate stimate a meno di 28. Tra le azioni messe in campo la riduzione dei materiali monouso in plastica e la raccolta differenziata assistita dai volontari

Tra i tanti aspetti che sono rimasti impressi dell’evento “The Economy of Francesco”, svoltosi ad Assisi dal 22 al 24 settembre alla presenza del Santo Padre, c’è stata la particolare attenzione rivolta all’ambiente. Durante la tre giorni di dibattiti e confronti Sisifo Società Benefit, di Bassano del Grappa, ha coordinato le attività per rendere sostenibile l’evento. Un impegno portato a termine come dimostra l’abbattimento di 116 tonnellate di CO 2 equivalente. Grazie al piano di sostenibilità realizzato da Sisifo, infatti, rispetto alle 143 tonnellate stimate ne sono state emesse meno di 28, dunque l’80% in meno. Un risultato misurato da Ecam Ricert del Gruppo Mérieux, che con Sisifo ha redatto la Carbon Footprint.

L’analisi della carbon footprint è uno standard poco utilizzato nel mondo degli eventi ecclesiali. La gestione virtuosa dell’evento “The Economy of Francesco”, anche dal punto di vista dell’impatto ambientale, ha dimostrato che questa tendenza può essere invertita. Durante la manifestazione di Assisi, le Azioni di Custodia del Creato volte a mitigare l’impatto delle attività svolte sull’ambiente hanno riguardato gli allestimenti, la riduzione dei materiali monouso in plastica, la ristorazione, la raccolta differenziata assistita da volontari. Per tutte queste azioni è stato calcolato l’impatto climatico attraverso una meticolosa raccolta dati che sono stati poi rielaborati secondo un modello previsionale di calcolo conforme alle regole dell’organizzazione internazionale Ipcc.

“Il Processo di Cura del Creato che viene oggi reso disponibile – sottolinea l’amministratore delegato di Sisifo Società Benefit, Giuseppe Lanzi – dimostra che la cura comincia dalle piccole azioni quotidiane, dalle scelte consapevoli che conducono ad un consumo critico ed a un oculato utilizzo delle risorse. È naturale che nel coinvolgimento dei portatori di valore, si sia fatto riferimento ai due mondi più affini: quello dell’Economia Circolare e quello della Finanza Etica. L’auspicio – continua Lanzi – è che questo report possa essere utili ad altri che, in eventi ecclesiali e non solo, vogliano ottenere risultati ancora migliori. Anche questa è una risposta alla crisi climatica, ambientale e sociale che stiamo affrontando”.