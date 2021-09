“The denial”, lo spot di Fridays for Future in occasione del 24 settembre

Il prossimo sciopero globale del clima è annunciato da un video dal carattere metaforico. Negare la crisi climatica è come correre verso un muro

Correre contro un muro. È letteralmente quello che la società sta facendo negando la crisi climatica.

A pochi giorni dal prossimo Global Climate strike del 24 settembre, il movimento Fridays for Future presenta il video “The denial”, tradotto in italiano “La negazione”.

Da decenni ormai, gli attivisti del clima e gli scienziati hanno evidenziato i pericolosi effetti del riscaldamento globale sulla terra. Ondate di calore, siccità, incendi e inondazioni si stanno verificando a un ritmo allarmante, le estinzioni sono sempre più frequenti. Questi effetti hanno un impatto su tutti, ancora più devastanti per i più vulnerabili: i più poveri e le giovani generazioni.

Da quando è stato lanciato nel 2018 da Greta Thunberg, Fridays for Future ha rappresentato gli attivisti della GenZ ovunque. La sua missione è quella di indicare la scienza, e chiedere a coloro che sono al potere di prendere sul serio i fatti, e agire di conseguenza. Nell’anniversario del Global Climate Strike, una delle date più iconiche nella lotta per il clima, uno dei gruppi del movimento per il clima Fridays For Future (fridaysforfuture.org) di Greta Thunberg presenta “The Denial” – un nuovo spot di FRED & FARID Los Angeles prodotto da ‘dream’.

Katharina Maier, organizzatrice di Friday For Future U.S., ha commentato: “La buona notizia è che gli scienziati credono che limitare il riscaldamento globale sia possibile. Con tecnologie di energia rinnovabile, cambiamenti nell’agricoltura e nei trasporti possiamo limitare il riscaldamento ed evitare risultati ancora peggiori. Tuttavia la maggior parte di noi non sta cambiando il proprio modo di vivere né il modo di produrre energia”.