Torna Circonomìa, il festival dell’economia circolare e delle energie dei territori, organizzato da Gmi (Greening marketing Italia), cooperativa Erica, associazione Aica e Fondazione Europa Ecologia. Il festival dal 25 maggio al 5 giugno prevede un fitto programma di eventi a cavallo tra due province, quella cuneese, con tappe ad Alba, Bra, Novello e Cuneo, per poi concludersi con una due giorni a Torino, in concomitanza con CinemAmbiente e la Giornata mondiale dell’ambiente.

Il primo appuntamento, sabato 25 maggio all’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, con la premiazione dei «Green Heroes» che vedrà la partecipazione di Alessandro Gassmann ideatore, insieme al Kyoto Club, dell’iniziativa che premia i personaggi o le aziende che si sono distinte in campo ambientale: tra queste anche la cartiera Pirinoli di Roccavione. A condurre la giornata il giornalista Roberto Giovannini (La Stampa, Tuttogreen). «Il tema della sostenibilità sta a cuore alle nostre associate – spiega il direttore di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio -. Nell’edizione di quest’anno saranno molte le realtà che racconteranno come hanno modificato i loro processi produttivi nell’ottica dell’economia circolare, privilegiando in alcuni casi materie prime da riciclo, in altri recuperando le parti riciclabili di rifiuti e scarti». Fra le novità green del sodalizio cuneese anche un nuovo progetto sulla gestione dei rifiuti commissionato all’università Bocconi di Milano. Roberto Della Seta, amministratore di Gmi e presidente Fondazione Europa Ecologia: «Questa edizione si arricchisce di partnership importanti: Confindustria Cuneo, Politecnico e Università di Torino . Segno tangibile di una concreta alleanza tra imprese, saperi, cittadinanza attiva. La strada da percorrere resta lunga e complicata, ma l’economia circolare è già in Italia una forte e promettente realtà».