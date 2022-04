Ri-Costituente 2022, aperta la call per i giovani del futuro

Al via la terza edizione del festival che amplifica la voce dei giovani sul futuro del Paese con la scrittura di una “Costituzione del 2050″. Per iscriversi c’è tempo fino al 26 aprile

Prende il via con il nuovo bando, rivolto a giovani di tutta la penisola, la terza edizione di Ri-Costituente, il festival che amplifica la voce dei giovani sul futuro del Paese attraverso la scrittura di una “Costituzione del 2050”. È infatti a ragazze e ragazzi tra i 16 e 25 anni che è rivolta la call per partecipare al festival come ospiti: se prescelti in base a curriculum vitae, esperienze di partecipazione sociale e motivazione, verranno invitati a Cartosio, nell’Alessandrino, il 4 giugno dove prenderanno parte come testimonial a incontri e laboratori che coinvolgeranno giovani da tutta Italia.

La sede non è casuale: Cartosio è il paese che ospitò nei suoi ultimi anni Umberto Elia Terracini, presidente dell’Assemblea Costituente a cui dobbiamo le fondamenta della nostra Repubblica Democratica. Ma è coinvolto anche Stella San Giovanni, nel Savonese, che fu luogo d’origine dell’indimenticato Presidente della Repubblica Sandro Pertini, in una mappa ampia che permette di porre le basi per il futuro guardando al passato. Cartosio ha ospitato la prima edizione, nel 2020, mentre la seconda è stata a Morbegno, in Lombardia. Quest’anno si tornerà in Piemonte in doppio appuntamento, il 2 giugno a Torino per il lancio del progetto e il 4 giugno a Cartosio per una giornata di Festival partecipato e ricco di eventi.

Il Comune di Cartosio fa da capofila a un network di associazioni nazionali di terzo settore e di associazioni di giovani che condivide l’obiettivo di dare valore alla voce dei giovani sul futuro. Promosso dalla Cooperativa sociale Tikvà di Como e Impressioni Grafiche di Acqui Terme, ha subito coinvolto l’Associazione di giovani Mondo Internazionale, con grandi associazioni nazionali: ACLI, ARCI, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop sociali, Legambiente, Libera, Associanimazione, Consorzio nazionale Idee in rete, oltre a una rete regionale e nazionale di appoggio in continuo ampliamento.

Tema centrale del festival di quest’anno sarà “Cittadini nel mondo digitale”, e i giovani partecipanti predisporranno un Manifesto sul significato che avranno nel mondo digitale parole chiave come libertà, democrazia, equità e solidarietà. I dieci testimonial selezionati dal comitato organizzatore attraverso il bando “Cittadini nel mondo digitale” saranno invitati a Cartosio il 4 giugno e avranno occasione di raccontare esperienze e riflessioni ai coetanei e a tutti gli interessati.

Termine ultimo per la candidatura il 26 aprile —> CLICCA QUI per il bando completo

Per essere aggiornati sul progetto: www.ri-costituente.it