“Avanti con la ricostruzione nonostante le scosse”: è l’appello che i terremotati del Centro Italia lanciano alla commissaria straordinaria, Paola De Micheli. “A quasi due anni dall’inizio dell’emergenza e con una serie di errori gestionali alle spalle, le popolazioni hanno bisogno del famoso e tanto auspicato cambio di passo per ritornare alla normalità” dicono i coordinatori, Francesco Pastorella e Francesca Mileto. “È importante tornare al più presto nelle proprie case. Per questo lanciamo un appello alla politica: si devono sbloccare le pratiche per la ricostruzione malgrado il terremoto di magnitudo 4.6 che si è registrato a Muccia, nel Maceratese” affermano ancora i due rappresentanti del Comitato. “Il commissario De Micheli – aggiungono – deve intervenire urgentemente sburocratizzando le procedure e ci auguriamo che nessuno approfitti di questi nuovi eventi per accampare scuse sui ritardi”. “Bene i nuovi controlli e le verifiche, ma non dimentichiamo – sottolineano Pastorella e Mileto – che ci sono ancora migliaia di richieste di intervento su abitazioni con danni lievi inevase. La gente è esasperata ed esige risposte che, evidentemente, in questo momento dal Governo non arrivano”. Secondo i coordinatori del Comitato “il tempo dell’attesa è terminato”. “E’ ora – concludono – di mettere in atto azioni concrete per chi vuole vedere rinascere il proprio territorio e il Comitato terremoto Centro Italia continuerà a monitorare la situazione e a denunciare eventuali mancanze”.

“Ci aspettiamo uno snellimento burocratico delle procedure e quindi delle risposte concrete; serve una normativa speciale sia per l’iter delle progettazione sia per gli appalti dei lavori. La ricostruzione è completamente ferma in tutti i territori.” Così Stefano Petrucci sindaco di Accumoli, uno dei comuni più colpiti dal terremoto del centro Italia in rappresentanza dei territori del cratere nel corso del convegno “La Forza di Rinascere” organizzato dalla associazione Alfa Fenice a Roma presso l’Aula Magna della Università La Sapienza. “Ora c’è un commissario transitorio che deve essere confortato da una azione forte del governo che si andrà a formare e che dovrà ascoltare la voce dei sindaci” sottolinea. “In particolare la grande preoccupazione del sindaco “è che queste zone si andranno a spopolare e le poche attività economiche che resistono chiuderanno; per questo dobbiamo avere una nuova offerta turistica per aumentare i numeri e far ripartire l’economia, vale per tutti i territori del cratere”. Tra i presenti anche il sindaco di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci ribadisce: “Ci aspettiamo molto perché fino ad oggi sono state più le associazioni a sostenerci”. “Lo Stato ci ha fatto le casette – conclude -, ora pensi a far riparte l’economia di questi territori che altrimenti continueranno a morire”. All’appello dei sindaci si è unito il Vescovo di Ascoli Piceno monsignor Giovanni d’Ercole: “Solo con una sinergia tra tutti gli attori possiamo affrontare questa difficoltà che diventerà normalità e con cui dobbiamo imparare a convivere perché e’ la vita della terra” e ancora “spero che i sindaci abbiano una mano concreta dalle istituzioni con meno burocrazia e atti concreti”.

