Il terremoto è costato agli agricoltori e agli allevatori delle zone colpite oltre 500 milioni di euro in due anni solamente a causa del crollo delle produzioni e delle vendite, senza contare i danni strutturali a stalle, case e fabbricati rurali. E’ quanto emerge dal bilancio della Coldiretti diffuso in occasione della visita del ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio nelle zone terremotate delle Marche. Confrontando i dati del Pil agricolo pre-sisma nel 2015 con quelli dei due anni successivi, nelle campagne marchigiane sono andati persi 140 milioni di euro. In Umbria, invece, si è registrato un disavanzo di quasi 260 milioni di euro di valore delle produzioni, mentre nel Lazio sono stati bruciati 175 milioni di euro.

Nonostante la tiepida ripresa delle produzioni agricole nel 2017 rispetto all’annata precedente, la situazione è ancora lontana dal tornare alla normalità, con il Pil agricolo ancora inferiore a quello del 2015, con punte del -13% in Umbria e del -6% nelle Marche.