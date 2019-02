“Salva Camerino dall’abbandono post terremoto del 2016”. È l’appello lanciato dal seminario di Architettura e Cultura urbana promosso da Università di Camerino, Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e Archeoclub d’Italia con una petizione on line al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: sulla piattaforma change.org ha raccolto oltre 5.500 adesioni, con l’obiettivo di arrivare a 7.500. La mozione chiede di considerare prioritario il recupero di quattro complessi monumentali nel centro storico di Camerino che “rischia l’abbandono a seguito degli eventi sismici dell’ottobre 2016 – avvertono i promotori -: da allora la città dentro le mura è vuota. I palazzi, le vie e i luoghi pubblici, solitamente animati da migliaia di cittadini e di studenti, a distanza di oltre due anni dall’esodo, sono deserti. La vegetazione selvatica si fa strada fra le pietre e un’atmosfera metafisica, struggente avvolge il paesaggio urbano esanime”. Proprio nel centro storico, cinto da mura urbiche per 32 ettari, si è sviluppata la storia millenaria della città, sede dal XIV secolo di un’Università, fino a pochi decenni fa tutte le attività erano concentrate al suo interno, come pure i palazzi di pregio, le chiese, i monumenti; fuori dalle mura “soltanto poche conurbazioni a nord e a sud, sulle pendici della collina, senza un progetto di ‘città nuova'”. Su quei quartieri più recenti si sono spostati molti residenti dell’antica cittadina universitaria con relativo aggravio sulle loro infrastrutture. Oltre alla gestione di quelle zone, “si pone il problema di restituire alla vita il centro storico che rappresenta la vera anima e la stessa ragione d’essere della città”. Dopo due anni di separazione dei cittadini dalla propria città “comincia a venir meno l’idea del ritorno: molti, condizionati dall’esilio forzoso stanno ricostruendo la loro vita altrove, i più sono rimasti aggrappati alla speranza di ritrovare quel modo di vivere urbano di antica civiltà che contraddistingue da sempre Camerino. A quest’ultimi è obbligatorio dare una risposta prima che sia troppo tardi”. I Seminario chiede che Camerino e il suo centro storico vengano considerati una priorità, indicando quattro complessi monumentali per i quali attivare una specifica modalità d’intervento urgente: “il Palazzo ducale con il suo cortile rinascimentale, sede del rettorato, il Teatro comunale ‘F. Marchetti’ dal classico impianto ottocentesco a ferro di cavallo con palchi, il Polo museale di San Domenico che raccoglie importanti testimonianze della pittura camerinese del Quattrocento, il museo archeologico e il museo universitario delle scienze, unico nelle Marche e il Palazzo della Musica, sede di scuole musicali, stage, master e concerti”.

