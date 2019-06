La rivista scientifica ‘Nature Communications’ ha pubblicato un nuovo studio che rivela come i piccoli e medi terremoti ricaricano le faglie fino a generare un mega-terremoto di magnitudo superiore a 8.5. Questa ricerca, applicata all’Himalaya, ha implicazioni sconcertanti – si legge – per il rischio sismico della pianura indo-gangetica della penisola indiana, attualmente popolata da oltre 400 milioni di persone. Generalmente, quando si verifica un terremoto molto violento, prima che una faglia torni a essere pericolosa passano tempi relativamente lunghi, almeno in termini umani. Si parla di secoli, o anche di millenni. Ma il violento sisma di magnitudo 7.8 che ha colpito il Nepal il 25 aprile 2015, che ha ucciso 9mila persone e raso al suolo interi villaggi, non ha scaricato tutta l’energia che si è accumulata in quell’area del pianeta nei secoli precedenti: la porzione occidentale della gigantesca faglia himalayana (la frattura che muovendosi ha dato origine al sisma) è ancora carica e, secondo questo nuovo studio, è pronta per il ‘big-one’. Questa è la conclusione di una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Communications coordinata da Luca Dal Zilio, giovane ricercatore italiano che lavora presso il politecnico di Zurigo, in collaborazione con il California Institute of Technology (Caltech).

