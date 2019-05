Dal locale al globale. Dalla piccola Basilicata ricca di biodiversità, cultura, storia e voglia di riscatto, all’immenso polmone della Terra, l’Amazzonia. Lo sguardo e l’entusiasmo di un gruppo di giovani ha saputo collegare le ricchezze e le opportunità inespresse di una regione del Mezzogiorno con le sfide del Pianeta, fra tutte i cambiamenti climatici. In queste pagine pubblichiamo il lavoro dei partecipanti alla XVII edizione del corso euromediterraneo di giornalismo ambientale “Laura Conti”, organizzato da Legambiente, in collaborazione con Nuova Ecologia e Regione Basilicata e con il contributo di Terna ed Ecopneus, con la direzione di Luca Biamonte e il coordinamento organizzativo di Beatrice Monaco.

Il titolo “Terre di resilienza” indica la soluzione con cui le comunità locali, mai come in questi mesi travolte dagli effetti del cambiamento climatico, possono progettare un futuro sostenibile. Come si sta provando a fare nella regione Basilicata, che ha accolto per il secondo anno consecutivo “lauracontine” e “lauracontini” provenienti da tutta Italia. Vogliosi di studiare le tematiche ambientali, grazie all’aiuto di docenti altamente qualificati, e di mettersi all’opera, per sei settimane vissute fra Maratea e Matera, nei laboratori giornalistici curati da Enrico Fontana, Fabio Dessì ed Elisabetta Galgani. Dall’allarme deforestazione su scala mondiale all’esigenza di tutelare gli scrigni di biodiversità lucani, dalle storie di imprese ed enti locali che puntano sulla sostenibilità agli stili di vita che cambiano. Questo speciale è un racconto giovane, eterogeneo nei contenuti e nel linguaggio, come forse solo il giornalismo ambientale può permettersi di fare.

Sos Amazzonia di Thaina Correa da Mota

Riforestazione alla Salgado di Francesco Cufino

Compari del Cilento di Rosangela Addesso

Visti dall’alto di Camilla Ferrandi

Meno carne è meglio di Luigi Cazzola

L’acqua del futuro di Simone Luca Pierotti

La via degli accumulatori di Tino Colacillo

Sostenibilità a costi alti di Jeena Cucciniello

Il ritorno del vuoto a rendere di Margherita Basanisi

L’oro verde della Lucania di Davide Di Vito

Zero rifiuti con la spesa alla spina di Chiara Locuratolo

Vestire il cambiamento di Annalisa Pomponio

Diventare green in 15 mosse di Teresa Panzarella

Pratiche in comune di Federica Governanti

Salvagente calabrese di Giuseppe Bova

Maratea in cerca di tutela di Magda Licasale

Scuola a energia (quasi) zero di Iris Andreoni

Innovazioni urbane di Francesca Cutrupi

Ballare per il pianeta di Roberto Consiglio

Autore: Francesco Loiacono Direttore responsabile de La Nuova Ecologia.

Contatti: direttore@lanuovaecologia.it; loiacono@lanuovaecologia.it Twitter: @francloia