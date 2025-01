Per Strasburgo, c’è un rischio imminente per i cittadini ma il nostro Paese non ha fatto il necessario per combattere lo smaltimento illegale. Legambiente: “Ora sia fatta ecogiustizia”

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha condannato lo Stato italiano per la sua inazione di fronte allo scarico di rifiuti tossici da parte della mafia in Campania, nella cosiddetta Terra dei Fuochi. L’area interessata è quella tra le province di Napoli e Caserta, dove sono sorte negli anni diverse discariche abusive, e dove si è più volte verificato il fenomeno dell’interramento e dei roghi di rifiuti (anche tossici), con conseguente esalazione di gas nocivi. Ora, secondo quanto stabilito dalla Corte di Strasburgo, il nostro Paese ha due anni di tempo per attuare una strategia correttiva che dovrebbe consistere nell’introdurre “misure generali in grado di affrontare in modo adeguato il fenomeno dell’inquinamento” in questione.

La Corte ha riconosciuto un rischio per la vita “sufficientemente grave, reale e accertabile”, che può essere qualificato come “imminente” per i cittadini. E ci sono delle aggravanti perché l’Italia, secondo la Corte, “per sottrarsi al suo dovere di protezione nei confronti degli abitanti, non poteva trincerarsi dietro il fatto che non potessero essere accertati gli effetti precisi che l’inquinamento avrebbe potuto avere sulla salute dei cittadini”.

I giudici non hanno riscontrato prove sufficienti di una “risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità”, in quanto lo Stato italiano non è riuscito a dimostrare di aver intrapreso tutte le azioni informative e penali necessarie per combattere lo smaltimento illegale dei rifiuti. Il caso era stato portato davanti alla Corte da 41 cittadini e cinque associazioni che accusavano di non essere stati adeguatamente protetti da questi depositi, che stanno causando un aumento dei tassi di cancro nell’area.

Pronto il commento di Stefano Ciafani e Mariateresa Imparato di Legambiente: “Una sentenza che richiama alla responsabilità un’intera classe politica bipartisan che per anni ha sottovalutato e nascosto quello che accadeva in quel territorio. La Terra dei fuochi è una terra “martoriata” nella sua essenza più profonda e ignorata per decenni da una classe politica trasversale che non è riuscita ad adottare soluzioni serie e concrete. Dal 2003, anno in cui come Legambiente abbiamo coniato il termine nel nostro rapporto Ecomafia, raccogliendo le denunce che arrivavano dai nostri circoli presenti sul territorio, si sono succeduti 12 governi nazionali e 5 a livello regionale senza trovare un ‘vaccino’ efficace contro il virus ‘terra dei fuochi’. Chiediamo che in quei territori venga da subito attuata la sentenza, che impone una strategia globale, l’istituzione di un monitoraggio indipendente e una piattaforma di informazione pubblica. Deve essere fatta davvero ecogiustizia, a partire da una accelerazione seria, efficiente ed efficace della bonifica e con la chiusura del ciclo dei rifiuti. Lo dobbiamo ai tanti onesti cittadini campani che vogliono riscattare il proprio territorio e affermare i principi di legalità e trasparenza. Per fermare il fuoco e i veleni dell’ecomafia è necessario dare risposte efficaci, troppo a lunghe rimandate, che richiedono uno sforzo congiunto di tutti”.