Terni, dal 3 al 6 aprile il festival degli influencer e i creator

Torna con la terza edizione il TIC Festival di Terni, quest’anno il tema portante è: #rallenta, un invito a prendersi cura del proprio benessere. Oltre 250 i protagonisti delle prime edizioni

Il Terni Influencer & Creator Festival (TIC Festival) torna per la sua terza edizione, confermandosi come evento di riferimento nazionale per influencer, creator e industria digitale. Organizzato dall’Associazione Culturale Umbria for the Future, il festival si terrà dal 3 al 6 aprile 2025. Tra le principali novità spicca la media partnership con RaiNews.it, il portale dell’informazione RAI, segno dell’importanza e del crescente rilievo di questa manifestazione.

Dopo due edizioni di grande successo, il TIC Festival 2025 si distingue per la scelta di un tema portante: #rallenta. In una società che corre a ritmi incessanti, spesso superando i limiti fisici e psicologici delle persone, il festival vuole lanciare un messaggio chiaro: è fondamentale concedersi momenti di pausa, ricaricare le energie e prendersi cura del proprio benessere.

Il tema è rappresentato dalla locandina ufficiale, una vera opera d’arte realizzata dall’artista e illustratrice torinese Sara De Santis, in arte @thesuntis, in cui, come dichiara lei stessa: «In un mondo sempre più frenetico dove siamo 24 ore su 24 reperibili, dove ci portiamo il lavoro a casa, dove dobbiamo essere sempre produttivi altrimenti ci sentiamo in colpa, questa locandina vuole essere un fondamentale reminder: rallenta».

Le prime due edizioni del TIC Festival hanno affrontato tematiche di grande rilevanza sociale: inclusività, lotta a odio e discriminazione, sostenibilità e benessere psicologico. Questi valori rimangono centrali anche per l’edizione 2025, che si propone come spazio di confronto tra creator, pubblico e professionisti del settore.

Tra le novità di quest’anno, la media partnership con RaiNews.it rappresenta un importante passo in avanti per la visibilità del festival e il consolidamento del suo ruolo come piattaforma di riflessione sul ruolo degli influencer e dei creator nella società contemporanea.

Il TIC festival è organizzato dall’Associazione Culturale Umbria for the Future fondata da giovani ragazzi e ragazze con competenze e professionalità più disparate, uniti dalla passione per il loro territorio e per la comunicazione digitale.

Il festival ha ospitato, nelle prime due edizioni, oltre 250 protagonisti, tra cui Valerio Lundini, Andrea Moccia di Geopop, Luca Parmitano, Cecilia Sala, gli ideatori del FantaSanremo, Elena Di Cioccio, Giovanni Muciaccia, gli chef Max Mariola e Giorgione, e molti altri. Per conoscere tutti gli ospiti della terza edizione del TIC FESTIVAL e rimanere aggiornati su tutte le novità che saranno via via comunicate nelle prossime settimane, si può visitare il sito www.ticfestival.it o seguire i vari profili social dell’evento tramite l’account @tic_festival.