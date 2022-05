Tassonomia verde, la Germania dice no al nucleare

La decisione è stata comunicata il 16 maggio dal ministero delle Finanze di Berlino in risposta alla richiesta di intenzione di voto avanzata a tutti gli Stati membri da Macron, presidente di turno del Consiglio Ue. Il 21 maggio mobilitazione europea

Il governo tedesco voterà contro il regolamento Ue che classifica nucleare e gas tra le fonti energetiche su cui investire per la transizione ecologica dell’Unione. Una presa di posizione che è però contraria solo alla classificazione del nucleare, e non a quella del gas rispetto a cui Berlino invece non intende opporsi.

La decisione è stata comunicata il 16 maggio dal ministero delle Finanze di Berlino in risposta alla richiesta rivolta dal presidente francese Emmanuel Macron, presidente di turno del Consiglio Ue, a tutti gli Stati membri di dichiarare la propria intenzione di voto sulla proposta della Commissione.

“Il governo federale si è opposto alle regole di tassonomia sul nucleare – ha dichiarato il portavoce del ministero delle Finanze tedesco citato da Ansa – Questo no è un segnale politico importante che chiarisce che l’energia nucleare non è sostenibile e quindi non dovrebbe far parte della tassonomia”.

Questa forte presa di posizione complica dunque i piani di approvazione del regolamento che normerà la tassonomia verde su cui sta lavorando la Commissione europea. E intanto i tempi per prendere una decisione stringono. Entro luglio sia gli Stati membri che l’Europarlamento dovranno decidere da che parte stare. Con la Germania contraria al nucleare, e la Francia orientata invece a non voler includere il gas tra le fonti energetiche da considerare come sostenibili, il rischio che il provvedimento venga bocciato è alto.

Il 21 maggio mobilitazione europea contro la tassonomia verde

Sabato 21 maggio, in occasione della mobilitazione europea contro la proposta di tassonomia verde Ue, diverse realtà ecologiste e associazioni scenderanno in piazza per manifestare contro l’inserimento di nucleare e gas come investimenti sostenibili equiparandoli alle energie rinnovabili. Si tratta di una scelta insensata e non giusta, che allontana dalla giusta transizione ecologica verso le fonti rinnovabili.

Oltre a Francia, Belgio, Germania, Austria, anche l’Italia sarà in prima linea con due flash mob in programma a Roma e Milano alle 17 presso le sedi delle istituzioni europee e che vedranno in piazza oltre venti sigle tra associazioni, comitati e movimenti ambientalisti. A Roma l’appuntamento sarà a Piazza Sant’Apostoli dove confluirà anche l’arrivo di una biciclettata, mentre a Milano sarà a Corso Magenta n.61. In entrambi le città sempre alle 17 sarà realizzato un flash mob che avrà per tema la menzogna letale della tassonomia verde. Sui social la mobilitazione sarà accompagnata dall’hashtag #NotMyTaxonomy.

La mobilitazione italiana è promossa da Associazione Forum Ambientalista ODV, Asud onlus, Comitato S.O.L.E., Disarmisti esigenti, Earth Day Italia, Fridays for Future, Greenpeace Italia, Legambiente, Link, Mondo senza Guerre e senza Violenza, No al Fossile Civitavecchia, Piazza048, RECA, Rete degli Studenti, Rete Ecosistemica Roma, Rete No Hub del Gas, Sbilanciamoci, Ultima Generazione, Unione degli Studenti, Unione degli Universitari, Up – Su la testa!, WILPF Italia, WWF Italia.