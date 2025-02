India, oltre mille tartarughe marine spiaggiate a gennaio sulle coste del sud

Le cause sono ancora incerte, ma l’inusuale moria ha provocato un aumento dei pattugliamenti e una stretta sulle attività illegali di pesca a strascico

Durante lo scorso mese di gennaio, più di 1.100 tartarughe marine olivacee (Lepidochelys olivacea) morte si sono arenate sulle spiagge dello stato di Tamil Nadu, nel sud dell’India.

“Non ho mai sentito parlare di un numero così elevato di tartarughe spiaggiate nel Tamil Nadu, almeno negli ultimi tre decenni”, ha dichiarato a Mongabay Kuppusamy Sivakumar, professore di ecologia all’Università di Pondicherry. È noto che ogni anno le tartarughe marine Olive Ridley si radunano al largo delle coste indiane per riprodursi. Le femmine tornano a riva sulle spiagge dove si sono già riprodotte per deporre le uova, mentre i maschi restano in acqua. In genere, sulle spiagge di Chennai nidificano tra le 100 e le 150 tartarughe all’anno, per questo lo spiaggiamento di oltre 1.000 tartarughe è sorprendente.

Una prima necroscopia di una carcassa ha rivelato lesioni polmonari; molte tartarughe morte avevano gli occhi sporgenti. Entrambe le osservazioni indicano che le tartarughe sono probabilmente morte per soffocamento e annegamento. Il rapporto ufficiale dell’autopsia non è ancora stato reso pubblico. Le ragioni della morte di massa non sono ancora chiare. Tuttavia, Sivakumar ha detto che sia le tartarughe maschio che quelle femmina potrebbero essersi riunite vicino alle spiagge di nidificazione per riprodursi. Se nella zona c’era una rete da pesca, le tartarughe, che hanno bisogno di risalire in superficie per respirare, potrebbero essere rimaste impigliate e annegate.

I pescherecci commerciali che operano nelle acque di Chennai spesso non rispettano le leggi locali, il che probabilmente ha contribuito alle morti. Per esempio, il Tamil Nadu ha vietato le reti a strascico entro 5 miglia nautiche (9 km) dalla costa, ma la legge non viene generalmente applicata. In seguito alla scoperta, il governo del Tamil Nadu ha catturato 24 barche a strascico che operavano illegalmente nelle acque di Chennai e ha creato una task force speciale in risposta.