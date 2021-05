Tartalife finalista al premio Life Awards

Il progetto dedicato alla salvaguardia delle tartarughe marine è tra i più innovativi. Fino al 2 giugno è possibile votare

TartaLife, il progetto dedicato alla salvaguardia delle tartarughe marine guidato dal CNR – istituto di Scienze del Mare di Ancona, in collaborazione con Legambiente, è finalista del premio Life Awards istituito dalla Commissione Europea per premiare i progetti Life più innovativi ed efficaci sui temi del clima, dell’ambiente e della protezione della natura.

Fino al 2 giugno tutti possono votare collegandosi al sito www.lifeawards.eu.

Ma perché è importante scegliere Tartalife? Perché in sei anni di attività e grazie alle pratiche messe in atto per ridurre la mortalità delle tartarughe marine durante le operazioni di pesca professionale, i risultati sono stati importanti. Perché con il coinvolgimento diretto dei pescatori sono stati sperimentati dei sistemi di pesca selettivi che hanno portato a un calo delle catture accidentali che va dal 30 fino al 100%.

Con gli ami circolari diffusi in sostituzione di quelli a J usati nei palangari per la pesca del pescespada, infatti, si è ottenuto ben il 30% in meno di catture accidentali e casi di tartarughe allamate molto meno gravi perché l’amo circolare non genera lesioni gravi e può essere rimosso più facilmente rispetto agli ami tradizionali.

Altro sistema introdotto nelle marinerie è il TED (Turtle Exluder Device), un dispositivo che si applica alle reti a strascico e rappresenta una vera e propria uscita di sicurezza per le tartarughe marine, che ha consentito di ridurre del 100% le catture accidentali.

Nel corso dei sei anni di TartaLife sono state salvate oltre 1500 tartarughe che avevano subito traumi o incidenti di vario tipo, dall’ingestione di plastica, che può provocare blocchi intestinali, soffocamento e problemi di galleggiamento, all’imbrigliamento in corpi estranei che ostacolano il movimento come reti abbandonate, lenze, sacchi di plastica, etc., ai traumi da collisioni con imbarcazioni o per ingestione di ami da pesca.

Cosa aspettate? Per votare basta andare sul sito www.lifeawards.eu e cliccare sul ‘bottone’ di Tartalife. Ogni voto sarà poi convalidato tramite email. Il vincitore verrà annunciato in diretta durante la cerimonia virtuale dei LIFE Awards 2021 che si svolgerà mercoledì 2 giugno alle 11.15. Il vincitore sarà successivamente annunciato sul sito web del programma LIFE.