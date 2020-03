Conclusa la certificazione della bonifica effettuata nel quartiere di Tamburi dove verrà realizzata la struttura. Un’azione concreta per ricordarere la figlia del cantautore, scomparsa a soli due anni, e dare un luogo di svago ai tanti bambini che vivono nel rione / Da Niccolò Fabi un parco per i bambini dei Tamburi / Ex Ilva, a Taranto mortalità e malformazioni sopra la media

Si è concluso il procedimento di certificazione dell’avvenuta bonifica nell’area del quartiere di Tamburi, a Taranto, in cui è in progetto la costruzione del Parco ‘Lulù’, finanziato dalla Fondazione Pizzarotti e dal cantautore Niccolò Fabi in ricordo della piccola Olivia, la figlia dell’artista scomparsa a due anni.

La conformità delle operazioni di bonifica, che hanno riguaradto esclusivamente i suoli, è stata attestata da Arpa Puglia. Tra gli interventi effettuati, la rimozione del terreno contaminato superficiale (primi 30 centimetri) in tutte le aree scoperte e non pavimentate ricadenti nei poligoni contaminati in modo da annullare in maniera certa i percorsi di esposizione che hanno evidenziato criticità in relazione al rischio sanitario cancerogeno e tossico per bambini e adulti residenti.

Completato quest’ultimo passaggio burocratico di competenza della Provincia di Taranto, si potrà adesso procedere alla realizzazione del parco che sorgerà su un terreno di proprietà del Comune, vicino alla scuola ‘Gabelli’, proprio nel quartiere simbolo dell’inquinamento causato dagli impianti industriali che da decenni provoca vittime e sofferenze alla popolazione locale.da