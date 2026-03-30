Un racconto in tre puntate sull’Ilva di Taranto. L’ascesa e il declino: dagli anni ‘60, quelli del boom economico, fino a oggi. Disponibile su tutte le piattaforme

Al via un podcast narrativo in tre puntate che racconta l’ascesa e il declino dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, il polo siderurgico più importante del Mezzogiorno d’Italia. Un racconto dagli anni ‘60, quelli del boom economico, fino ad arrivare ai giorni nostri, quelli della crisi senza fine. Anni aggrovogliati con una lunga vertenza sospesa tra la chiusura degli altoforni e il rilancio del polo siderurgico attraverso la decarbonizzazione della produzione di acciaio.

Il podcast “Taranto dopo il carbone” prodotto da Legambiente e diffuso tramite i canali de La Nuova Ecologia – è stato realizzato da Giorgio Consoli, Roberta Leone e Luciano Manna con musiche di Guido De Vincentiis in arte Fido Guido. Tutti professionisti locali che hanno raccolto voci e testimonianze dal territorio tarantino colpito da anni di inquinamento atmosferico e ora in bilico tra tutela dell’ambiente e salvaguardia dei posti di lavoro.

Un viaggio nella “storia della fabbrica, un convitato di acciaio per la città di Taranto”, accompagnato dalla voce narrante di Giorgio Consoli e ripercorso attraverso citazioni storiche, testimonianze dal quartiere Tamburi, interviste a operai e sindacalisti e ai giovani di Taranto.

“Taranto dopo il carbone – Il Podcast” è stato realizzato nell’ambito del progetto europeo dedicato, coordinato da Legambiente e Legambiente Taranto e sostenuto dalla European Climate Foundation. L’ultima annualità si è concentrata sulla realizzazione di un nuovo studio, in collaborazione con l’Università di Bari, incentrato sui possibili scenari della città pugliese. L’obiettivo, che segue una serie di iniziative e proposte portate avanti negli ultimi anni da Legambiente, è analizzare gli scenari di decarbonizzazione dell’Ex Ilva, la più grande acciaieria a ciclo integrale d’Europa, e i relativi impatti sull’ambiente e sui livelli occupazionali. In sintesi, viene tracciata la strada per un passaggio dall’attuale ciclo integrale a un sistema basato su forni elettrici ad arco (EAF) e sulla riduzione diretta del minerale di ferro (DRI) fino ad arrivare alla completa decarbonizzazione con forni alimentati da DRI prodotto con idrogeno verde. Un processo che viene illustrato, oltre che nello studio scientifico, anche attraverso “Taranto dopo il carbone”, il docufilm realizzato da Next New Media e pubblicato sul canale YouTube di Legambiente.

Gli episodi

Episodio 1

La voce dei Tamburi: la storia dell’Ex Ilva e i suoi impatti su Taranto