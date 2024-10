Tappeti rosa per stoccare il carbonio sul fondo del mare

Le rodoliti e il maerl possono catturare fino a un kg di carbonio al metro quadro per giorno

Una ricerca pubblicata su Nature Communications dal Centro di scienze marine di Faro, in Portogallo, alla quale ha partecipato anche un gruppo di ricercatrici della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, ha rivelato l’inaspettato potere dei “tappeti rosa” che ricoprono i fondali sabbiosi di gran parte delle aree costiere sub-tropicali e temperate, dalla linea di marea fino ai 50 metri di profondità, nello strato di mare più illuminato. Questi tappeti, noti come rodoliti e maerl, sono frutto dell’accumulo sul fondale di alghe coralline, ricche di concrezioni calcaree, la cui colorazione dipende dalla presenza di pigmenti di colore rosso che permettono a queste “pietre viventi” di catturare la luce, fornendo energia alla fotosintesi. In pratica, le rodoliti e il maerl possono catturare fino a un kg di carbonio al metro quadro per giorno. Inoltre, trattandosi di organismi calcarei, lo stesso carbonato di calcio depositato da queste alghe consente di stoccare elevatissime quantità di carbonio anche dopo la loro morte.

Mentre vanno accumulandosi dati sulla relazione tra il riscaldamento globale e le nostre emissioni, si moltiplicano anche le iniziative mirate a sottrarre all’atmosfera il carbonio “antropogenico”, con tecnologie sempre più fantasiose ma non necessariamente efficaci e sostenibili. Allo stesso tempo, lo studio della natura si concentra sulle possibili soluzioni naturali in grado di contrastare la crisi climatica. Lo studio sulle rodoliti e il maerl mostra ancora una volta come la scoperta di “soluzioni basate sulla natura” sia legata allo studio assiduo degli habitat naturali. L’applicazione di queste soluzioni passa necessariamente dalla conservazione degli habitat marini meno noti, che dobbiamo quindi conoscere e proteggere sempre più a fondo.