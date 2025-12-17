giovedì 18 Dicembre 2025
Biodiversità

In Tanzania scoperta una nuova specie arborea

Paolo Mori
di Paolo Mori
Un esemplare di Tessmannia princeps
Un esemplare di Tessmannia princeps
È stata denominata Tessmannia princeps e appartiene alla famiglia delle Fabaceae. Sono alberi imponenti, veri e propri giganti della foresta capaci di raggiungere 35–40 metri di altezza

Il 20 marzo 2025 il portale internazionale Mongabay ha pubblicato un articolo firmato dal giornalista Ryan Truscott che ha attirato l’attenzione della comunità scientifica e forestale mondiale: la scoperta di una nuova specie arborea di foresta pluviale nelle montagne di Udzungwa, in Tanzania. A identificarla è stato Andrea Bianchi, botanico italiano laureato all’Università di Pavia, insieme a un team di ricercatori e tecnici locali.

La nuova specie è stata denominata Tessmannia princeps e appartiene alla famiglia delle Fabaceae. Si tratta di alberi imponenti, veri e propri giganti della foresta, capaci di raggiungere 35–40 metri di altezza e caratterizzati da apparati radicali massicci, che ricordano per forma e dimensioni le zampe di un elefante.

Un primo indizio della straordinarietà di questi alberi è arrivato dall’analisi di un grande tronco caduto naturalmente. Il legno mostra una crescita estremamente lenta: 12–15 anelli per centimetro, un dato che, se confermato, suggerirebbe età potenziali comprese tra 2.000 e 3.000 anni. Gli stessi ricercatori sottolineano però che l’intervallo di incertezza resta ampio. Proprio per questo, è prevista a breve una datazione al radiocarbonio su un campione vivo, passaggio fondamentale per ottenere stime più affidabili.

Ad oggi sono noti circa cento esemplari adulti di Tessmannia princeps, concentrati esclusivamente nelle riserve forestali di Boma la Mzinga e Uluti. Questa distribuzione estremamente limitata rende la specie potenzialmente vulnerabile. Un segnale positivo arriva tuttavia dal suo inserimento nel progetto di riforestazione dell’Udzungwa Corridor, che potrebbe favorirne la rinnovazione e la conservazione nel lungo periodo.

La scoperta di Tessmannia princeps rappresenta un potente promemoria di quanto resti ancora da conoscere nelle foreste tropicali africane, autentici scrigni di biodiversità. Come hanno raccontato i coautori dello studio, il momento dell’identificazione è stato “da brivido”.

