In diretta dall’Auditorium del Massimo a Roma per il secondo giorno del XII Congresso nazionale di Legambiente. I delegati si riuniscono in 10 gruppi tematici su: rivoluzione energetica, economia circolare, mobilità sostenibile, agroecologia, inquinamento e riconversione industriale, adattamento alla crisi climatica, rigenerazione urbana e periferie, giovani, università e scuola, aree protette e biodiversità, lotta all’illegalità