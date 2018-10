di Chiara Locuratolo

Due casse di fragole d’avanzo o un bancale di lattine di sottaceti ammaccate. Sono questi gli ingredienti che arrivano a Spill – “spreco”, in svedese – il ristorante svedese dove si cucina solo cibo in scadenza. Il bello è che i menù cambiano ogni giorno ma propongono sempre ricette creative, asiatiche o addirittura latino americhe.

Il locale è stato aperto la scorsa estate da Ellinor Linndblom e Erik Andersson, due giovani di Malmö, una cittadina conosciuta per le sue iniziative sostenibili. Doveva essere completamente vegetariano ma la carne gettata sarebbe stata troppa.

«Ci siamo resi conto parlando con i fornitori di quanto cibo venisse sprecato – ammettono i gestori che prima lavoravano per un ristorante stellato Michelin – E questo io non lo capisco, è totalmente sbagliato». Con i suoi dodici coperti e un servizio take away e di catering, il ristorante ha già fatto parlare molto di sé.

«Sono fantastici e dei veri esseri umani», si legge nelle recensioni lasciate dai clienti.

Si sceglie di andare a Spill non solo perché è buono ma soprattutto perché è giusto. Recuperare il cibo in scadenza infatti non ha solo un valore economico ma anche etico. Il rapporto del Boston consulting group (Bcg), un’ente statunitense che si occupa di studi di mercato, rivela che ogni anno vengono sprecati circa 1,6 miliardi di tonnellate di cibo, un terzo del cibo prodotto in tutto il mondo, e che entro il 2030 si raggiungeranno i 2,1 miliardi.

Non solo. In accordo con i recenti studi della Food and agriculture organization (Fao) e la World resources institute, i rifiuti alimentari sono responsabili dell’8% delle emissioni globali di gas serra e, allo stesso tempo, 870 milioni di persone nel mondo sono denutrite.

Intanto, tra gli obiettivi dell’agenda europea c’è la riduzione del 50% dello spreco alimentare entro il 2030. I numeri parlano chiaro. Se si potesse recuperare anche solo un quarto del cibo buttato ogni anno, si potrebbe risolvere la fame nel mondo.

Un obiettivo che da Spill, può essere raggiunto da tutti e nel più semplice dei modi. Basta sedersi a tavola.

