di Tito Vezio Viola

Min è un microbo che vive nel libro, così piccolo che per vederlo bisogna usare un microscopio molto potente. Basta sfogliare le pagine per trasferirlo sul dito e portarlo in giro, magari poggiarlo sui denti e farlo incontrare con Ray, microbo che vive proprio lì in bocca.

Il libro è un viaggio dove di microbi se ne incontrano tanti (Danny che abita la maglietta, Jack che invece staziona nell’ombelico), accompagnato da immagini “fumettate” che si muovono dentro foto scattate al microscopio.

Un libro di scoperta del molto piccolo che fa entrare i bambini e le bambine in un mondo microscopico per svelare l’invisibile che abbiamo con noi. E che attiva una suggestione fantastica come la narrazione fiabesca, capace di svelare l’invisibile delle emozioni.

