SuperGeoKids, il concorso: i bambini diventano gli autori delle storie

Protagonista dei racconti sarà il gruppo di esploratori della Terra. A partecipare alunni della quarta e quinta primaria

La Primiceri Editore con questo concorso nazionale alla sua prima edizione, rivolto ai bambini delle classi terza e quarta delle scuole primarie, intende promuovere una forma partecipata di diffusione della cultura ambientale.

L’Osservatorio paesaggi costieri italiani di Legambiente ha avviato diverse collaborazioni con alcune scuole italiane. L’idea è di diffondere sempre più la cultura ambientale e del mare nei luoghi della formazione dei più giovani. Proprio con questo fine si è fatto promotore del concorso nazionale, artistico e letterario, “Siamo tutti… SuperGeoKids”, organizzato da Primiceri Editore, coinvolgendo i bambini della terza e quarta elementare.

SuperGeoKids: il regolamento

Il concorso prevede che siano proprio i bambini gli autori delle storie dei SuperGeoKids. Questi ultimi sono un simpatico gruppo di esploratori della Terra pronti a risolvere qualsiasi problema ambientale. Le storie dovranno essere contenute in 8 facciate A4 verticali. Ogni facciata dovrà contenere, nella parte inferiore del foglio, il racconto e, in quella superiore, il disegno illustrativo. Il racconto dovrà essere scritto in stampatello e il disegno dovrà essere colorato (si veda esempio). Le storie potranno essere a tema ambientale libero. Al fine di facilitare la realizzazione delle storie, facendone richiesta all’indirizzo di posta elettronica pe.supergeokids@gmail.com, sarà possibile ricevere gratuitamente il file digitale di una delle avventure dei SuperGeoKids tratte dai volumi “Da grandi faremo i Geologi” e “I SuperGeoKids e il mistero delle palline peluccose”. Altre storie sono comunque pubblicate e gratuitamente scaricabili dalla pagina Facebook dei SuperGeoKids. Si ricorda che le illustrazioni delle storie già pubblicate sono opera di un disegnatore professionista e non devono quindi assolutamente essere termine di paragone per i più piccoli ma vanno solo intese come spunto e linee guida. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Si potrà partecipare in forma singola e/o in gruppi. Gli elaborati dovranno essere inviati, nel formato digitale jpg e con risoluzione di almeno 300 dpi, all’indirizzo di posta elettronica pe.supergeokids@gmail.com entro il 31 maggio 2021.

SuperGeoKids: chi vince

Le migliori 12 storie saranno pubblicate in e-book e in cartaceo nell’ambito di 3 uscite quadrimestrali. I costi della pubblicazione saranno completamente a carico della casa editrice. Ai vincitori del concorso verranno date in omaggio 10 copie cartacee del volume in cui è pubblicata la storia corrispondente e 25 copie e-book, sempre gratuitamente. I vincitori saranno inoltre premiati con un’opera dell’artista Lorenzo Leccese.

info pe.supergeokids@gmail.com