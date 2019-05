Legambiente sarà con Baobab Experience al festival ‘Pensare Migrante’ da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, ideata tre anni fa da Baobab Experience per promuovere l’incontro tra i popoli del mondo, alla Città dell’Altra Economia, nel quartiere Testaccio di Roma. Al mattino attività con le scuole e la sera concerti e dj set. “Al centro degli incontri e delle presentazioni il superamento delle frontiere, quelle lontane e quelle vicine, concrete e mentali, attraverso il pensiero migrante ma anche la necessità di fare luce con i dati e le testimonianze sugli aspetti critici dell’accoglienza e dei modelli sbagliati. Per superare le cattive pratiche, cittadini residenti e migranti con le istituzioni insieme, in un’ottica di partecipazione dal basso sempre più allargata e diretta alla vita della comunità”. Si parlerà di migranti come opportunità di dialogo e di condivisione e si parlerà di loro attraverso un programma che include incontri, dibattiti, proiezioni, concerti, tra l’area espositiva esterna – con i banchetti delle associazioni e delle realtà solidali – e la Sala Biagetti. Protagonisti della ‘tre giorni’ saranno gli attivisti italiani e internazionali che si occupano di accoglienza e di difesa dei diritti umani. Il contesto ideale per presentare il progetto europeo INVOLVE, (Integrazione dei migranti come volontari per la salvaguardia di ambienti vulnerabili), di cui Legambiente è partner coordinatore dall’Italia.

INVOLVE – cofinanziato dalla Direzione generale per la migrazione e gli affari interni della Commissione europea attraverso il fondo Asilo, migrazione e integrazione (Amif) – rappresenta una novità assoluta nel panorama della cooperazione perché punta a migliorare l’inclusione dei cittadini di paesi terzi coinvolgendoli in attività di volontariato, ad esempio quelle mirate al recupero e al miglioramento del patrimonio ambientale.

‘Pensare migrante’ è già di per sé un bel modo per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sul tema della migrazione e grazie al contributo di INVOLVE e di Legambiente si arricchisce “da un punto di vista umano, politico nuovo sulla libertà di movimento e la difesa dei diritti umani.”

Il progetto INVOLVE si basa sulla creazione di un modello di inclusione sociale che deve essere adattato e adottato dalle città. Le istituzioni locali svolgono un ruolo importante al fianco delle comunità dei paesi ospitanti e dei Paesi Terzi, con questi gruppi che lavorano insieme per contribuire al miglioramento territoriale.

Il progetto INVOLVE, promosso da Legambiente insieme a Solidarités Jeunesses, Ccvics (Comitato di coordinamento per il volontariato internazionale) dalla Francia e Icja (scambio di volontari in tutto il mondo) dalla Germania, da gennaio scorso è partito in sette sedi pilota: Rovigo, Paestum e Scicli in Italia; Veynes e Communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye in Francia; e i distretti Pankow e Neukölln a Berlino, in Germania.

In queste città, dove i migranti non sono ancora pienamente integrati nel tessuto sociale, l’impegno di INVOLVE si traduce attraverso specifiche linee di azione, come: aumentare la consapevolezza nella comunità ospitante attraverso gli hub delle comunità locali, luoghi di incontro per la condivisione di esperienze sociali e personali; l’individuazione di problemi critici e la definizione di azioni comuni insieme ai cittadini di Paesi Terzi per riabilitare e migliorare l’area locale; capacity building per le autorità locali, la capacità amministrativa locale rafforzata nelle aree della pianificazione a lungo termine, che crea mezzi di inclusione per gli stranieri e infonde il senso di appartenenza alla comunità. C’è, inoltre, la partecipazione attiva dei cittadini di Paesi Terzi e delle comunità ospitanti in attività di volontariato inclusivo per promuovere un maggiore senso di appartenenza nella società.

Un’occasione per riflettere insieme su accoglienza ed integrazione, in un momento reso molto complicato dalla legge 132, voluta da Salvini, che sta provocando danni “prima di tutto agli italiani”, perché crea tensioni, conflitti, insicurezza sui territori, accrescendo a dismisura, e senza nessuna ragione, le sofferenze di chi arriva da noi, in Europa, fuggendo da guerre, violenza, fame, cambiamenti climatici, disastri ambientali.

