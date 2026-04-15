Sulla strada giusta: il panel sulla sicurezza stradale al Tic Festival

Educazione stradale, incentivi per la guida sicura e modelli come la Città30 strumenti utili a trasformare il nostro rapporto con la strada. Ne abbiamo parlato al Tic Festival

Anche quest’anno Nuova Ecologia è stata media partner protagonista del Terni Influencer & Creator Festival (Tic Festival), la kermesse umbra giunta alla sua quarta edizione. Insieme a Legambiente Umbria, abbiamo tenuto un panel dedicato alla sicurezza stradale per sottolineare l’importanza di trasformare le città in cui viviamo in luoghi più sicuri e sostenibili.

Oggi gli incidenti stradali sono la prima causa di decesso tra i giovani tra i 15 e 29 anni, un dato su cui ci siamo a lungo interrogati. Con noi Danilo Petrucci campione di motociclismo, il primo pilota a vincere sia in MotoGp che alla Dakar (l’abbiamo intervistato sul numero di aprile), David Lazzari Presidente dell’osservatorio benessere Psicologico e Salute, il giornalista del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Gian Lorenzo Ingrami, che ha disegnato in diretta delle vignette sul tema.

Focus sulla società della performance, dove alle persone è richiesta velocità metaforica e non: «Oggi è performante chi è veloce, ma la vera performance è saper gestire il rischio – afferma David Lazzari, Presidente dell’osservatorio benessere Psicologico e Salute – non è andare veloce e fare tante cose insieme, come le telefonate alla guida».

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Ma educazione stradale, incentivi per la guida sicura e modelli come la Città30 sono strumenti e iniziative utili a trasformare il nostro rapporto con la strada: «Se non fai incidenti e ti comporti bene alla guida, dovresti avere degli incentivi – sottolinea Danilo Petrucci, campione di motociclismo – così come hai delle penalità e sanzioni se sei un cattivo guidatore».

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