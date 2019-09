In tutto il mondo milioni di giovani si sono mobilitati il 20 settembre per l’inizio della Climate action week in Italia e in tanti altri paesi Fridays for Future scenderà in piazza venerdì 27

“Our Planet is burning. Future before profits”. “Il nostro Pianeta sta bruciando. Il futuro prima dei profitti.” Recita così lo striscione che stamattina i giovani dei Fridays for Future Roma hanno appeso davanti al Colosseo in occasione dell’inizio del Summit ONU sul clima.

“Le promesse e le buone intenzioni non ci interessano, si deve agire subito per fermare il disastro climatico – hanno dichiarato gli attivisti di Fridays for Future Roma – Il nostro pianeta sta bruciando: servono soluzioni radicali per un cambiamento di sistema”.