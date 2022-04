Una strategia per le foreste

Pubblicato a febbraio in Gazzetta Ufficiale il piano promosso dal ministero delle Politiche agricole e forestali con i ministeri della Transizione ecologica, della Cultura, dello Sviluppo economico e della Conferenza Stato-Regioni

Dal mensile di marzo – A febbraio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Strategia nazionale forestale, promossa dal ministero delle Politiche agricole e forestali con i ministeri della Transizione ecologica, della Cultura, dello Sviluppo economico e della Conferenza Stato-Regioni. “Bisogna far convivere le esigenze della bioeconomia con la conservazione della natura, servono i boschi produttivi ma anche riserve integrali per favorire la biodiversità.

La Strategia nazionale forestale è l’inizio di un percorso che ha in sé questa visione”, il commento di Legambiente.