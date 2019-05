La Cina ha già abbattuto 20 mila maiali dopo lo scoppio di una epidemia di peste suina africana, che ha colto il paese primo produttore al mondo e fortemente dipendente dagli allevamenti intensivi.

Non coglie gli esseri umani, ma la peste suina africana è una malattia virale per cui non esistono vaccini né cure. Così, dopo il terzo caso in due settimane di peste suina, la psicosi ha colto gli allevatori che hanno deciso di abbattere migliaia di animali. 15 mila maiali sono stati uccisi solo a Lianyungang, nella provincia orientale di Jiangsu, dal 20 agosto ad oggi.

Il crollo dei prezzi ha aggravato le sofferenze degli allevatori, in difficoltà dopo una rapida espansione del settore che ha portato a un eccesso di offerta. Allo stesso tempo, le schermaglie commerciali con gli Stati Uniti hanno decretato un aumento del costo dei mangimi.

La Cina alleva circa 500 milioni di maiali, uno ogni due abitanti, con decine di migliaia fattorie di grandi dimensioni nelle regioni settentrionali, centrali e meridionali. Produce circa metà della carne di maiale del mondo ed è il principale consumatore, poiché il maiale è simbolo di status sociale.

Oggi, 23 agosto, il governo ha annunciato che l’epidemia si è espansa alla quarta provincia di fila in sole tre settimane. L’infezione ha ucciso 340 maiali in tre fattorie nella città costiera di Wenzhou, nella provincia orientale del Zhejiang. Le autorità hanno vietato il trasporto di animali vivi, per paura di una diffusione a macchia d’olio.

Pubblicato il 22 agosto 2018 alle 14,17

Aggiornato il 23 agosto 2018 alle 11,24

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook