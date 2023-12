STOP PESTICIDI NEL PIATTO

“𝗦𝘁𝗼𝗽 𝗣𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶 𝗻𝗲𝗹 𝗽𝗶𝗮𝘁𝘁𝗼” è l’annuale rapporto che Legambiente elabora in collaborazione con Alce Nero per fare il punto della situazione sui fitofarmaci presenti negli alimenti che ogni giorno arrivano sulle tavole di italiane e italiani. Una panoramica che, anche quest’anno ha restituito un quadro tra luci e ombre. Per fare chiarezza sulla situazione attuale e individuare percorsi attraverso cui abbattere l’utilizzo dei fitofarmaci, per la stesura del report sono stati coinvolti esperti, esponenti del mondo della ricerca, docenti universitari e medici. Un elaborato che ha l’ambizione di chiedere alle istituzioni nazionali ed europee interventi concreti sotto il profilo legislativo, rammentando loro che proprio dall’Ue stessa è arrivato un chiaro indirizzo per una drastica riduzione delle sostanze chimiche di sintesi.

Parteciperanno:

𝘼𝙣𝙜𝙚𝙡𝙤 𝙂𝙚𝙣𝙩𝙞𝙡𝙞, responsabile Legambiente agricoltura 𝘾𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙖 𝙋𝙧𝙞𝙤𝙧𝙚, ecotossicologa Legambiente agricoltura

𝘾𝙖𝙢𝙞𝙡𝙡𝙖 𝙇𝙖𝙪𝙧𝙚𝙩𝙞, europarlamentare e componente Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

𝙈𝙞𝙧𝙠𝙤 𝘾𝙖𝙧𝙡𝙤𝙣𝙞, presidente Commissione agricoltura della Camera dei Deputati*

𝙇𝙪𝙘𝙖 𝘿𝙚 𝘾𝙖𝙧𝙡𝙤, presidente Commissione agricoltura Senato della Repubblica*

𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨𝙘𝙤 𝘽𝙖𝙩𝙩𝙞𝙨𝙩𝙤𝙣𝙞, vicepresidente Commissione ambiente della Camera dei Deputati* 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙤 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙤𝙧𝙞, consigliere Alce Nero

𝙅𝙚𝙖𝙣-𝙍𝙚𝙣𝙚 𝘽𝙞𝙡𝙤𝙣𝙜𝙤, coordinatore Osservatorio Placido Rizzotto Flai-CGIL

𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙂𝙧𝙖𝙯𝙞𝙖 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙪𝙘𝙘𝙞𝙣𝙞, presidente Federbio

𝘾𝙖𝙧𝙡𝙤 𝙅𝙖𝙘𝙤𝙢𝙞𝙣𝙞, ISPRA CN_LAB/BIO – Laboratorio di ecologia del suolo e del territorio (Roma)

𝙏𝙤𝙢𝙢𝙖𝙨𝙤 𝘾𝙖𝙢𝙥𝙖𝙣𝙞, dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente Università di Siena

𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤 𝘾𝙞𝙘𝙘𝙖𝙧𝙚𝙨𝙚, Responsabile area per la conservazione e l’uso sostenibile delle specie e degli habitat terrestri e delle aree agricole e forestali – ISPRA

𝙂𝙞𝙤𝙧𝙜𝙞𝙤 𝙕𝙖𝙢𝙥𝙚𝙩𝙩𝙞, direttore generale Legambiente

Coordina e modera:

𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨𝙘𝙤 𝙇𝙤𝙞𝙖𝙘𝙤𝙣𝙤, direttore La Nuova Ecologia

*𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎