Stop agli impianti dell’ex Ilva, il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva di AncelorMittal

La decisione definitiva è attesa per il 13 maggio 2021 Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dall’azienda AncelorMittal al presidente della Quarta Sezione del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, contro la sentenza del Tar di Lecce che impone di ottemperare all’ordinanza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e di spegnere gli impianti dell’area a caldo entro il 14 aprile.

Con l’ordinanza del 27 febbraio 2020 il sindaco Melucci intimava ad ArcelorMittal Italia e Ilva in As di individuare entro 30 giorni le fonti inquinanti del siderurgico, rimuovendole, e, in difetto di adempimento, di spegnere gli impianti entro ulteriori 30 giorni. ArcelorMittal aveva chiesto allora un “decreto cautelare monocratico” d’urgenza ritenendo che il termine di 60 giorni per la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto stesse già decorrendo.