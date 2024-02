Migrazioni, stop violenza alle frontiere. Firma anche tu

Una legge di iniziativa popolare per dire basta alla violenza sta arrivando al Parlamento europeo. Ma per farcela c’è bisogno del sostegno di tutti e di un altro modo di raccontare il fenomeno

L’associazione Stop Border Violence sta promuovendo una raccolta firme in tutto il territorio dell’Unione Europea, nell’ambito dell’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) denominata “Art.4: Basta violenza alle frontiere”. L’obiettivo di questa campagna è sostenere una legge di iniziativa popolare che mira a far adottare strumenti normativi adeguati affinché sia rispettato quanto sancito nella Carta dei Diritti Fondamentali della Ue che all’art. 4 recita testualmente: “Nessuno può essere sottoposto a tortura, né pene o trattamenti inumani o degradanti”. Chiediamo dunque che sia bandito l’uso di ogni forma di violenza nella gestione dei flussi migratori e nel controllo delle frontiere Ue, nonché all’interno dei paesi terzi con i quali le istituzioni europee stringono accordi di collaborazione in materia.

L’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) è uno strumento di democrazia partecipativa che permette di indirizzare il Parlamento Europeo verso un atto legislativo. Purtroppo, solo il 2% della popolazione europea conosce questo strumento. A questo si aggiunga che i principali organi di informazione trattano la questione migratoria in maniera strumentale agli interessi di alcune parti politiche, descrivendo il fenomeno attraverso concetti come l’invasione e la competizione economica, che nulla hanno a che fare con la realtà e contribuiscono ad alimentare nei cittadini sentimenti di ineluttabilità, di frustrazione e di paura.

Governare il fenomeno o proibirlo

Oltre all’obiettivo concreto di raccogliere un milione di firme come previsto dalla Commissione Europea, con la nostra proposta vogliamo anche contribuire a diffondere una narrazione diversa, basata sui numeri reali del fenomeno e non su sentimenti di indifferenza e conflittualità che negano anche la più elementare forma di solidarietà verso chi fugge da gravi crisi ambientali e politiche. Secondo i dati presentati dalla Banca Mondiale nel World Development Report, nel 2023 i migranti nel mondo sono stati circa 184 milioni. Di questi, oltre la metà è costituito dai cosiddetti migranti interni, ovvero quelle persone che lasciano il loro paese ma si fermano in paesi limitrofi con l’intenzione di tornare a casa appena possibile. Meno della metà sono dunque quelli che puntano a raggiungere i paesi ad alto reddito come gli Stati Uniti o l’Europa. La quasi totalità fugge a causa di disastri ambientali e finisce comunque per rifugiarsi in paesi il cui clima è sempre più caratterizzato da fenomeni atmosferici estremi, come inondazioni o siccità, che diventano ancora più ingestibili e dannosi a causa delle condizioni economiche o delle tensioni politiche. Queste cause possono essere rimosse in parte o mitigate attraverso processi complessi, politici, sociali, economici e tecnico scientifici che, nella migliore delle ipotesi, richiedono decenni per essere implementati. La migrazione quindi, diventerà sempre più necessaria e vedrà coinvolti paesi di tutti i livelli di reddito. Già da questi pochi dati è evidente che la pressione migratoria, in Europa come altrove, è la risposta necessaria allo squilibrio in termini di accesso alle risorse e ai diritti fondamentali, ed è quindi un fenomeno che non può essere proibito ma deve essere governato.

Cosa possiamo fare

Riteniamo che il valore della nostra Ice sia anche nell’opportunità che offre alle nostre istituzioni di governare questo fenomeno con la necessaria umanità, riconducendo la politica migratoria dell’Unione Europea in un quadro di legalità che essa stessa ha definito.

Il testo di legge che abbiamo proposto è già stato vagliato e registrato dalla Commissione Europea. Adesso si tratta di dimostrare che c’è un interesse reale nella società europea. E per fare questo dobbiamo raccogliere un milione di firme di cittadini entro il 10 luglio del 2024. Chiediamo a tutti i cittadini di aderire e contribuire al successo di questa iniziativa, firmando, ma anche e soprattutto, diffondendone i contenuti e nei loro territori.

Chiediamo di proteggere i migranti o richiedenti asilo, attraverso:

l’istituzione di meccanismi di monitoraggio volti a rilevare e fermare gli abusi dei diritti fondamentali e gli atti lesivi della dignità umana , tanto alle frontiere che nello spazio comune europeo;

, tanto alle frontiere che nello spazio comune europeo; il recesso ovvero la NON stipulazione pro futuro di accordi internazionali in materia di contenimento dei flussi migratori con Stati terzi colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani ;

; la definizione di standard minimi di accoglienza validi per tutti i Paesi membri e per l’interno periodo di permanenza sui loro territori;

e per l’interno periodo di permanenza sui loro territori; l’eventuale previsione di sanzioni specifiche in caso di violazione delle normative Ue.