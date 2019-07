Grazie ad un emendamento non sarà più consentito il servizio di piazza con animali, le cosiddette botticelle, se non all’interno di parchi o riserve naturali, o in caso di manifestazioni pubbliche di carattere religioso culturale, storico e di tradizione popolare. In questi casi resta in capo al Comune la facoltà di rilasciare la licenza. Potranno continuare a prestare servizio di piazza le slitte nelle località e nei periodi di tempo in cui ne è consentito l’uso. Lo afferma il M5S in commissione Trasporti.

Ovviamente i Comuni che hanno una conoscenza specifica del territorio, tramite deliberazione di giunta, potranno riconvertire le licenze in altri titoli autorizzativi per servizi taxi e di noleggio con conducente. “Tuteliamo così la sicurezza e il benessere degli animali utilizzati per il trasporto di piazza, ma anche l’incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione stradale, garantendo al tempo stesso l’occupazione per gli operatori del settore. Il provvedimento, richiesto a gran voce da tanti cittadini e associazioni di settore, sarà in Aula già la prossima settimana per l’approvazione in prima lettura”.