Questa mattina decine di giovani attivisti di Fridays For Future Roma, movimento ispirato alla studentessa svedese Greta Thunberg, hanno organizzato un flash mob a Roma, davanti alla Sede, per appoggiare le richieste rivolte da Papa Francesco ai rappresentanti delle multinazionali del petrolio.

“Stamattina come Fridays For Future siamo stati davanti alla Santa Sede per sostenere il Papa nel suo incontro con i responsabili delle maggiori aziende produttrici di combustibili fossili!. Abbiamo aspettato i CEO alle Porte Vaticane con cartelli che esortano alla indispensabile conversione ecologica delle loro aziende e per testimoniare la sua importanza per il futuro delle giovani generazioni”, hanno spiegato gli attivisti.

“Siamo solidali con Francesco e i suoi sforzi per convincere queste aziende della loro straordinaria responsabilità nel tenere i combustibili fossili nel sottosuolo. Per evitare un catastrofico riscaldamento globale, la maggioranza delle riserve esistenti di combustibili fossili deve rimanere nel sottosuolo”, commentano i giovani di Fridays For Future.

“L’industria del petrolio e del gas da molti anni è consapevole dei rischi cui l’umanità va incontro, eppure li ha ignorati e continua a cercare nuovi giacimenti, in una cieca corsa verso i profitti. Oggi Papa Francesco chiederà a queste aziende una presa di coscienza e un cambio di rotta verso le energie rinnovabili, per rispettare gli impegni che gli stati del mondo hanno preso con gli Accordi di Parigi, in modo da limitare il riscaldamento a meno di 2 gradi rispetto all’era preindustriale – una sfida straordinaria, che anche noi chiediamo con tutte le nostre forze, perché è in gioco il futuro della stessa umanità!”, conclude la nota.

