InSuperAbile 2022, dal 14 agosto al 12 settembre la staffetta dell’inclusione per superare le disabilità

Da Ponte a Rigo a Roma e poi, seguendo l’intero percorso della Via di Francesco, da Piazza San Pietro alle foreste del Santuario della Verna. Gruppi con diverse fragilità e patologie per un’avventura speciale

Ben 700 chilometri, 30 tappe, 30 giorni sulla strada. Questi, in poche parole, i numeri del progetto InSuperAbile 2022. Nel 2021 si è svolta la prima edizione di InSuperAbile: un viaggio di mille chilometri lungo la Via Francigena dal Gran San Bernardo a Roma, durante la quale alcuni gruppi di persone con particolari fragilità si sono passate un simbolico testimone portando in giro nel nostro Paese un messaggio di speranza e rinascita e di nuove aperture verso l’indipendenza, l’autosufficienza e la fiducia in sé stessi, quale opportunità per tutti.

Grazie all’esperienza del 2021, dalla fine di agosto in avanti InSuperAbile proseguirà il suo viaggio lungo i cammini cari a San Francesco d’Assisi. L’edizione di quest’anno sarà preceduta da un prologo, durante il quale un gruppo in bici e tandem percorrerà il tratto della Via Francigena da Ponte a Rigo fino a Roma, già percorso a piedi lo scorso anno, per dare continuità al progetto. Poi, dal Vaticano e dopo il primo cambio di testimone con i camminatori, partirà la lunga staffetta che toccherà l’abbazia di Farfa e i santuari francescani della Valle Reatina, Spoleto e Assisi, Gubbio e Sansepolcro per concludersi nel santuario della Verna, uno dei luoghi simbolo della spiritualità francescana, nel cuore dell’Appennino tosco emiliano.

Il viaggio sarà percorso da quattro gruppi che si passeranno il testimone dell’iniziativa e diverse saranno le associazioni che parteciperanno al progetto con i loro soci. Durante il cammino, i gruppi verranno accolti dalle istituzioni e dagli enti locali per presentare il progetto e i suoi sostenitori, con un momento particolare e speciale che segnerà profondamente la partenza della nostra Via di Francesco: l’incontro con Papa Francesco in Vaticano. Il progetto è stato creato dalle associazioni LAMU Libera Accademia del Movimento Utile e ASD Rosa Running Team, con la collaborazione di Se Vuoi Puoi e Pedalabile.

Durante il cammino saranno coinvolti numerosi gruppi ed associazioni con diverse fragilità e patologie, che vivranno insieme un’avventura speciale. Perché l’Italia è il nostro paese e, nel nostro piccolo, desideriamo riportare l’attenzione sul territorio nazionale e su uno dei cammini più evocativi d’Europa, che attraversa borghi e città di straordinaria bellezza, paesaggi molto differenti tra loro, su cui certamente anche lo stesso Francesco ha posato lo sguardo. I partecipanti potranno così ripercorrere le sue tracce attraverso quei luoghi che conservano la memoria delle sue parole e che spesso sono ancora oggi tenuti vivi e accoglienti dai frati minori. Un autentico “cammino dello spirito”, che parla di amore per le piccole cose, di rispetto e gratitudine per il creato, di accoglienza generosa dell’altro, chiunque egli sia.

