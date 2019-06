Presentato oggi presso la sala stampa della Camera dei deputati, alla presenza di Daniel Högsta, coordinatore della International campaign to abolish nuclear weapons, Nobel per la pace 2017, “Mil€x 2018”. Il rapporto mostra un’ulteriore incremento della spesa militare italiana: 25 miliardi di euro nel 2018 (1,4% del Pil), un aumento del 4% rispetto al 2017 che rafforza la tendenza di crescita avviata dal governo Renzi (+ 8,6 % rispetto al 2015) e riprende la dinamica incrementale delle ultime tre legislature (+ 25,8% dal 2006) precedente la crisi del 2008.

Cresce nel 2018 il bilancio del ministero della Difesa (21 miliardi, + 3,4% in un anno, + 8,2% dal 2015), come crescono i contributi del ministero dello Sviluppo economico all’acquisto di nuovi armamenti (3,5 miliardi, di cui 427 milioni di costo mutui, + 5% in un anno, + 30% nell’ultima legislatura, + 115% nelle ultime tre legislature) per i quali quest’anno verranno spesi 5,7 miliardi (+ 7% nell’ultimo anno, + 88% nelle ultime tre legislature). Fra i programmi di riarmo nazionale in corso, i più ingenti sono le nuove navi da guerra della Marina, i nuovi carri armati ed elicotteri da attacco dell’Esercito e i nuovi aerei da guerra Typhoon e F-35.

Agli F-35 il rapporto “Mil€x 2018” dedica un approfondimento che analizza costi effettivi (50 miliardi con i costi operativi), reali ricadute industriali e occupazionali, difetti strutturali (che rischiano di mettere fuori servizio gli F-35 finora acquistati dall’Italia per 150 milioni l’uno) e funzione strategica di questo sistema d’arma prettamente offensivo e intrinsecamente contrario al dettato dell’art. 11 della nostra Costituzione e al Trattato di non proliferazione nucleare.

Un altro approfondimento del rapporto riguarda proprio i costi della “servitù nucleare” legata alle spese di stoccaggio e sorveglianza delle testate atomiche tattiche americane B-61 nelle basi italiane (23 milioni solo per l’aggiornamento delle apparecchiature di sorveglianza esterna e dei caveau contenti le venti B-61 all’interno degli undici hangar nucleari della base bresciana) e alle spese di stazionamento del personale militare statunitense addetto e di mantenimento in prontezza di aerei e piloti italiani dedicati al “nuclear strike”.

“Questi dati dimostrano come la presenza di armi nucleari abbia un impatto negativo per i Paesi che le ospitano, non solo dal punto di vista politico ma anche della spesa pubblica – ha commentato Daniel Högsta – Sono invece già positivi gli impatti del trattato sulla proibizione delle armi nucleari votato all’Onu a luglio: diversi enti finanziari internazionali hanno iniziato a disinvestire dalla produzione di armi nucleari. Anche gli Stati dovrebbero fare lo stesso”.

Tra gli ulteriori focus di “Mil€x 2018”, le spese italiane di supporto alle 59 basi Usa in Italia (520 milioni l’anno) e di contribuzione ai bilanci Nato (192), i costi nascosti delle missioni militari all’estero (con approfondimenti sui 16 anni di presenza in Afghanistan e sui 14 in Iraq), il costo della base militare italiana a Gibuti intitolata all’eroe di guerra fascista Comandante Diavolo (43 milioni l’anno), il “tesoretto armato” da 13 miliardi nascosto nel Fondo investimenti voluto dal governo Renzi, lo “scivolo d’oro” dimenticato per gli alti ufficiali (condannato dalla Corte dei Conti) e l’onerosa situazione dei 200 cappellani militari ancora a carico dello Stato (15 milioni l’anno fra stipendi e pensioni).

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook