Slitta il divieto per i test scientifici relativi a sostanze d’abuso come alcol, droghe e tabacco. In Italia si utilizzano circa 500.000 animali ogni anno. Le norme sono severe, in linea con la Direttiva europea che mira a ridurne il numero e a migliorarne le condizioni di vita

La Camera dei Deputati ha votato ieri la fiducia al governo sul Decreto “Milleproroghe”. I voti a favore sono stati 369, quelli contrari 41. Tra i tanti argomenti discussi c’è stata anche la proroga al 1° luglio 2025 dei divieti di alcune sperimentazioni sugli animali, in particolare i test scientifici relativi a sostanze d’abuso come alcol, droghe, tabacco e tecniche finalizzate agli xenotrapianti, cioè con organi prelevati a esseri viventi di specie diversa da quella del ricevente. L’emendamento è stato ricevuto positivamente dalla comunità scientifica: come certificato dal Ministero della Salute, al momento non sono disponibili metodi alternativi idonei a sostituire adeguatamente il modello animale nelle sperimentazioni precliniche in questi ambiti. Nella definizione di sostanze d’abuso rientrano infatti tutti quei farmaci che raggiungono il cervello e che quindi devono essere testati per le potenzialità di abuso: tra questi anche alcuni chemioterapici impiegati nel trattamento del cancro. In effetti i divieti in discussione non trovano riscontro nella Direttiva europea 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici, né all’interno dei provvedimenti attuativi adottati dagli altri Stati membri.

Dalla ricerca, soprattutto nel nostro Paese, si pretende il massimo rigore e rispetto per gli animali da laboratorio. Rigore che non sempre è richiesto all’industria alimentare. Anche se, da qualche tempo, il benessere animale sta iniziando a indirizzare anche le scelte dei consumatori. Lo testimonia la recente decisione della Regione Campania, che ha vietato le gabbie e i recinti sovraffollati negli allevamenti.

Sperimentazione animale, ricerca in chiaroscuro

In Italia sono circa 500.000 gli animali utilizzati ogni anno per gli studi a fini scientifici e per loro vigono le regole di una direttiva europea ispirata al principio delle 3R: replace, reduce, refinement.

Al di là del livello etico, già complesso, uno degli aspetti più problematici della questione dell’utilizzo degli animali nei laboratori di ricerca riguarda le loro condizioni di vita e l’insieme di procedure a cui sono sottoposti. Vengono utilizzati per la ricerca sulle malattie genetiche, sui tumori, sulle malattie enzimatiche, in neuroscienze e neurofisiologia, nonché nella farmacopea e per testare la funzionalità dei nuovi vaccini o i trattamenti di medicina estetica. La sperimentazione ai soli fini cosmetici, considerata non eticamente accettabile, è vietata invece dal 2013.

Protezione di legge

Con il decreto legislativo n. 26 del 2014, l’Italia ha recepito la Direttiva europea 63/2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, mettendo in campo norme stringenti. «I principi etici ispiratori della Direttiva sono le cosiddette “3R”, ovvero Replace (sostituzione), Reduce (riduzione) e Refinement (miglioramento) – spiega a Nuova Ecologia Marta Piscitelli, veterinaria, membro e già vicepresidente di Aisal (Associazione italiana scienze animali da laboratorio) – Sulla sostituzione si sono fatti grandi passi avanti: quando possibile è infatti già obbligatorio soppiantare le procedure tradizionali con strategie di ricerca che non comportino l’uso di animali vivi». In pratica i metodi alternativi, se scientificamente soddisfacenti, vengono già utilizzati. «Mi occupo di questo ambito da più di trent’anni – aggiunge – e posso assicurare che nessun ricercatore ha piacere a lavorare con gli animali. Abbiamo il dovere di sostituirli quando i metodi alternativi potranno dare riposte, ma per ora, purtroppo, quasi tutti gli ambiti della ricerca hanno ancora bisogno di animali». In effetti la normativa sulla produzione dei farmaci impone che per approvarne uno e inserirlo in commercio bisogna testarlo prima su piccoli roditori e poi su una specie “non roditore”. Ci sono delle eccezioni per alcuni studi di tossicologia, per esempio, che monitorano gli effetti di una molecola su uno o più tessuti corporei: in quel caso si può ricorrere alla tecnologia Ooc (organ-on-a-chip) su supporti rigidi. «Nella stragrande maggioranza dei casi però – continua Piscitelli – come quando bisogna verificare se un tumore è sensibile o no a un farmaco, si rende necessario analizzare la complessità dell’organismo vivente, che è ancora impossibile da riprodurre. Si devono considerare le interazioni tra i tessuti, gli ormoni, il metabolismo epatico, l’eliminazione renale e tanti altri parametri».

Meno e meglio

Anche per quanto riguarda la seconda delle 3R, cioè la Riduzione, gli ultimi anni sono stati incoraggianti. I dati aggiornati pubblicati dalla Commissione Europea, risalenti al 2018, indicano l’utilizzo di 547.129 animali nei laboratori italiani, in calo rispetto agli anni precedenti (908.002 nel 2007). Principalmente sono topi e ratti, utilizzati in gran numero per ragioni economiche e per motivi legati alla facilità di riproduzione e mantenimento, ma anche polli, conigli, pesci, anfibi e altri mammiferi. «Negli ultimi trent’anni c’è stato un cambio epocale – insiste l’esperta – I giovani sono sempre più sensibili al benessere animale e nei centri di ricerca si eseguono corsi di formazione affinché tutti gli operatori abbiano consapevolezza delle procedure, sempre compiute in anestesia, se dolorose». Ogni progetto deve superare un iter autorizzativo rigoroso validato dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità (Iss), che valuta gli animali coinvolti, le procedure utilizzate, i metodi per minimizzare le sofferenze e l’eventuale metodo di soppressione. In seguito a trattamenti lievi invece, o nei casi di animali di controllo, gli esemplari vivi possono essere affidati ad associazioni specializzate nel recupero, valido soprattutto per cani, scimmie e conigli. Arriviamo così alla terza R, il Refinement, o miglioramento. «Per valutare lo stato di salute e di benessere dell’animale – spiega la veterinaria – ci sono sistemi di monitoraggio utili. Si possono creare delle tabelle in cui si stabilisce un punteggio per alcuni segni clinici, con indici numerici attribuiti alla gravità dei sintomi. Il punteggio che raggiunge un livello limite prestabilito definisce l’humane endpoint, il termine ultimo eticamente accettabile, che stabilisce la fine dell’esperimento per evitare sofferenze eccessive a quel soggetto».

L’unicità dei primati

Conoscere perfettamente l’animale con cui si lavora è imprescindibile anche per Augusto Vitale, ricercatore del Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell’Iss, che per vent’anni è stato anche responsabile di una colonia di piccole scimmie sudamericane (Callithrix jacchus) per ricerche di etologia. «Bisogna saper riconoscere eventuali comportamenti anomali, come inappetenze e stereotipie, non solo per una questione etica, ma anche perché gli individui spaventati o stressati restituiscono dati poco robusti. Lavorare con i primati non umani – spiega Vitale – necessita di autorizzazioni specifiche. Sono animali evocativi, che ci somigliano, per questo pensiamo che il loro livello di sofferenza sia molto simile al nostro». In quanto animali sociali e cognitivamente sofisticati poi, i primati non possono vivere soli in condizioni di cattività e rispondono a parametri di protezione più rigidi. La maggior parte viene utilizzata nell’ambito regolatorio, cioè nei test per la sicurezza dei farmaci o nello studio di eventi avversi, mentre un numero più esiguo è coinvolto negli esperimenti di neuroscienze e neurofisiologia, con procedure che possono essere particolarmente invasive, come le ricerche sugli effetti delle malattie neurodegenerative nel cervello. «Occorre sempre procedere con molta cautela – continua – per esempio rispettando gli spazi, l’individualità e le gerarchie di dominanza, senza generare squilibri sociali. È importante considerare la storia evolutiva della specie anche durante gli esperimenti».

Un altro passaggio fondamentale è quello di stabilire un rapporto di fiducia reciproca tra il primate non umano e l’operatore. «È necessario arricchire l’ambiente per renderlo più stimolante e attivare procedure in cui l’animale non sia costretto a fare azioni specifiche: sempre più di frequente si utilizza la tecnica del rinforzo positivo, cioè si premia l’animale a seguito dell’attuazione di un comportamento, senza punirlo se non viene attuato – chiarisce – Ormai è finito il tempo in cui gli animali venivano costretti a fare qualcosa». C’è però un’anomalia tutta italiana nella ricezione della Direttiva europea: nel nostro Paese non si possono allevare animali per la sperimentazione scientifica. Pertanto, i centri di ricerca sono costretti a importarli dall’estero. «È un errore – spiega l’etologo – perché il trasporto è una delle maggiori fonti di stress, incrementato ulteriormente dalle difficoltà di adattamento». Per ottimizzare il sistema bisognerebbe finanziare maggiormente la ricerca sui metodi alternativi, senza tagliare i fondi a quella tradizionale, ancora necessaria. «Non è di certo tutto rose e fiori – conclude Augusto Vitale – perché c’è chi lavora in modo più e meno serio. Noi cerchiamo di stanare i meno bravi e fare in modo che si adeguino agli standard necessari».

Obiettori in laboratorio

L’Italia è stato il primo Paese al mondo, ancora oggi l’unico europeo, ad aver emanato una legge sull’Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Si tratta della Legge n. 413 dell’ottobre 1993, in base alla quale “I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione”, senza per questo dover subire discriminazioni né conseguenze sfavorevoli di nessun genere. L’obiezione di coscienza ha, nel nostro ordinamento giuridico, carattere eccezionale ed è prevista da espresse disposizioni legislative, quando viene coinvolto il sacrificio di diritti inviolabili. Esempi noti sono l’obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio, quella all’interruzione volontaria della gravidanza e l’obiezione di coscienza nell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Secondo un monitoraggio svolto dal Comitato nazionale di bioetica in 128 Facoltà universitarie italiane nel 2009, solo 10 hanno dichiarato di aver ricevuto richieste di obiezione di coscienza. Tra queste, il numero più alto è stato registrato alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Ozzano dell’Emilia (Bo).

