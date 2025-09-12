venerdì 12 Settembre 2025
Specie protette, Carabinieri liberano oltre 2mila uccelli detenuti in Calabria

Gli esemplari di specie protette di uccelli sono stati trovati in un’auto a Villa San Giovanni tenuti in condizioni inaccettabili e di grave sofferenza. La vendita avrebbe fruttato 200mila euro

Oltre 2.200 piccoli uccelli appartenenti a specie protette – fringuelli, cardellini, verzellini e verdoni – custoditi in condizioni precarie, senza spazio né aria a sufficienza, sono stati scoperti dai carabinieri di Villa San Giovanni, in Calabria, all’interno di numerose gabbie artigianali stipate in un’auto. La scoperta è avvenuta nel corso di un controllo stradale nei pressi degli imbarcaderi per la Sicilia. All’apertura della gabbia, i militari hanno trovato alcuni esemplari morti a causa delle modalità di trasporto, mentre altri mostravano chiari segni di maltrattamento. Il Servizio veterinario provinciale, dopo le verifiche sanitarie, ha stabilito che la maggior parte dei volatili era comunque idonea alla liberazione. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, quindi, gli uccelli sono stati rimessi in libertà. Secondo gli investigatori hanno stimato che la vendita degli esemplari sul mercato parallelo avrebbe potuto generare un illecito guadagno quantificato in circa 200.000 euro. Il conducente dell’auto è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamento di animali, detenzione di animali in condizioni di grave sofferenza e uccisione e detenzione di esemplari di specie selvatiche protette.

“Rivolgo il mio ringraziamento ai Carabinieri di Villa San Giovanni e all’Autorità Giudiziaria che hanno reso possibile, dopo le opportune verifiche tecniche, la liberazione di circa 2.200 piccoli uccelli appartenenti a specie protette, detenuti in condizioni inaccettabili. La biodiversità del nostro Paese, con una fauna unica per varietà e bellezza, costituisce un patrimonio nazionale di straordinario valore, ma purtroppo anche oggetto di traffici e interessi illeciti”. Ha commentato così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

