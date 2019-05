Sono invasive, minacciano l’ecosistema e la biodiversità, possono danneggiare manufatti antichi e opere idrauliche e minacciare anche la salute delle persone… Ma sono terribilmente fotogeniche! Parliamo delle specie aliene, che nonostante il nome sono spesso belle o affascinanti, come testimonia il risultato del primo contest fotografico “Click, alieni tra noi”, lanciato nel giugno scorso nell’ambito del progetto europeo Life Asap (Alien species awareness program), nato proprio per contrastare il dilagare di piante e animali alieni nel territorio italiano.

Tranne alcuni casi, infatti, piante e animali alieni, provenienti da Paesi esotici e aree molto distanti da noi, sono bellissimi: uccelli dalle piume sgargianti, pesci colorati, fiori sontuosi ed eleganti… Sarà anche per questo che le foto ricevute hanno riscosso molti apprezzamenti. Dall’ibis sacro (Threskiornis aethiopicus) ai parrocchetti (Psittacula krameri), dai giacinti d’acqua (Eichhornia crassipes) al luppolo giapponese (Humulus japonicus), sono tantissime le specie aliene immortalate in foto provenienti quasi da ogni regione italiana. Immagini che verranno esposte in una mostra itinerante durante l’estate in occasione dei festival di Legambiente e successivamente nelle sedi degli Enti parco interessati al tema delle aliene, per aumentare la consapevolezza di turisti e visitatori sulla valenza della lotta contro la diffusione incontrollata di specie che, nonostante l’aspetto gradevole, possono creare danni significativi alla comunità e al territorio.

Tra tutti i partecipanti che hanno inviato i loro scatti, Mathia Coco, Ismaele Tortella e Lorenzo Sestieri hanno spuntato rispettivamente il primo, secondo e terzo posto aggiudicandosi i premi in palio (un tablet, una action camera e uno zaino fotografico). Le tre foto scelte sono state giudicate dagli esperti le più significative per raccontare le specie aliene nel nostro territorio evidenziando l’elemento di “estraneità” di questi organismi rispetto all’ambiente nel quale si sono insediati e in molti casi stabilizzati: al primo posto quindi “Pascoli di bassa quota”, che ritrae una Aplysia dactylomela, un mollusco nudibranchio di origine tropicale fotografato nei fondali di Ustica; seconda posizione per “Il gambero e il fiume” che mostra due esemplari di gambero della Luisiana (Procambarus clarkii), ormai diffusi in numerosi corsi d’acqua italiani. Terzo gradino del podio per “Psittacula krameri a Villa Borghese”, che coglie l’attimo di un incontro-scontro in volo di una coppia di parrocchetti dal collare (Psittacula krameri, appunto) a Roma. Oltre alle tre prime classificate, la giuria ha selezionato altre 17 immagini che andranno a far parte della prima mostra fotografica del progetto Life Asap, mentre a breve verrà lanciato “Click, alieni in città”, la seconda edizione del contest, che quest’anno, focalizzerà l’attenzione su flora e fauna nei centri urbani.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook