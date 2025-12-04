SPECIALE FORUM QUALENERGIA

Dal 2027 il nuovo sistema ETS 2, che applica un costo sulle emissioni di CO₂ di carburanti e riscaldamento, potrebbe far lievitare le bollette energetiche nel nostro Paese. I dati di un nuovo studio presentato al Forum QualEnergia 2025 di Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club
Il 3 e 4 dicembre a Roma la diciottesima edizione del Forum QualEnergia di Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club. Le interviste a imprenditori del settore delle rinnovabili, decisori politici e ambientalisti
EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.
E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.
Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.