Quanti di voi sanno che nello spazio orbitano circa ottomila tonnellate di materiale prodotto dall’uomo, in gran parte diventato ormai ‘immondizia’? Sapevate che questi oggetti lanciati dall’uomo nello spazio – dai pezzi di satelliti alle sonde fino ai pannelli

solari – possono diventare rifiuti potenzialmente pericolosi, non solo per gli astronauti e le loro navicelle, ma anche per tutti gli abitanti della Terra?

Di questo e di tanti altri aspetti che riguardano il fenomeno della ‘spazzatura spaziale’ (space debris) si parlerà nella serata di oggi, lunedì 19 novembre, alle 21 nell’auditorium di via Folis a Pino Torinese insieme all’astronomo dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) di Bologna Alberto Buzzoni.

La conferenza è aperta al pubblico ed è stata organizzata in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti che si concluderà il 25 novembre. Fra le oltre cinquemila azioni messe in campo in Italia per questa speciale Settimana ce n’è anche una alla quale partecipa l’INAF.

“L’Osservatorio astrofisico di Torino ha collaborato e collabora tuttora al lancio di numerose missioni spaziali dell’Esa e della Nasa – Soho, Hipparcos, Solar Orbiter, Euclid e Gaia, per citarne solo alcune – e quindi ha, sebbene indirettamente, contribuito a ‘sporcare’ lo spazio con i resti di queste navicelle -spiega Daniele Gardiol dell’Inaf di Torino – Abbiamo perciò accolto con molto piacere l’offerta del comune di Pino Torinese di dedicare una serata a questi temi nell’ambito delle iniziative locali per la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti sperando in questo modo di riuscire a dare una corretta informazione e a sensibilizzare la cittadinanza su questo tema che sta assumendo sempre maggiore rilevanza”.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook