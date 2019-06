di ALESSANDRO DE PASCALE

Lo strato di ozono si sta rigenerando dopo la messa al bando nel 1989 dei gas serra? Quanto inquina un Paese in un preciso giorno dell’anno? Gli Stati stanno rispettando gli impegni presi con gli accordi internazionali sul clima? E ancora, le loro politiche incidono davvero sulla qualità dell’aria? Le risposte presto potranno arrivare dal Sentinel-5 Precursor, il nuovo satellite dell’Agenzia spaziale europea (Esa), primo al mondo capace di fornire una mappa in tempo reale, completa e con immagini in alta definizione, degli agenti inquinanti presenti nell’atmosfera, e di individuare anche l’origine. “Sentinel-5 Precursor” è l’ultima “sentinella” di Copernicus, il programma diretto dalla Commissione europea di monitoraggio ambientale della Terra a scopi civili e di sicurezza. Consente di «osservare ad ampio raggio il nostro Pianeta, in maniera autonoma e continua, per fornire a chiunque informazioni accurate e tempestive, utili a comprendere e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici», precisano all’Esa. Robert Meisner, l’addetto alle comunicazioni del programma, segue tutte le sue missioni satellitari. «A bordo del Sentinel-5P – spiega Mesner – c’è il Tropomi (acronimo di Tropospheric monitoring instrument), la più avanzata tecnologia multispettrale mai realizzata. Coprirà ogni giorno dell’anno l’intero globo per restituire immagini con una risoluzione di 7 per 7,5 chilometri, misurando la qualità dell’aria in base alla presenza di gas come biossido di azoto, ozono, monossido di carbonio e metano. È la prima volta che saranno disponibili dati accessibili gratuitamente, con una tale frequenza e risoluzione». Lanciato nello spazio il 13 ottobre, Sentinel-5P, dopo sei mesi di test, entrerà pienamente in servizio ad aprile. Ma lo scorso 1 dicembre, l’Esa ha già presentato al mondo i primi dati ricevuti.

«Le immagini sono sorprendenti e già all’altezza delle aspettative, considerato che il lavoro del satellite è ancora nelle fasi preliminari», commenta Stefan Dech, direttore dell’Earth observation center di Oberpfaffenhofen, alle porte di Monaco di Baviera, in cui vengono elaborate le immagini. La prima ad essere diffusa è stata ovviamente dell’Europa: mostra la presenza di biossido di azoto, un gas la cui fonte primaria è l’uso di combustibili fossili nel settore industriale e in quello dei trasporti. Le alte concentrazioni di questo inquinante atmosferico si distinguono chiaramente sulla mappa, dalle macchie di colore rosso su parte dei Paesi Bassi (soprattutto Amsterdam), Spagna (in particolare in corrispondenza di Madrid, Barcellona, Valencia e Saragoza), Germania (area della Ruhr) e Italia (Pianura Padana e lungo l’arco che da Trieste arriva fino a Torino). L’Esa ha usato i primi dati ricevuti anche per mostrare la presenza nell’aria del monossido di carbonio, altro velenoso gas a effetto serra, prodotto in natura da incendi ed eruzioni vulcaniche e dall’uomo ancora una volta con attività industriali e scarichi delle automobili. Fatti salvi i due poli, stringe nella sua morsa praticamente l’intero globo. Le estese macchie rosse, in questo caso sono visibili nel nord dell’Australia, in Indonesia, Cina e India (soprattutto in corrispondenza delle centrali elettriche a carbone), Africa (centro-occidentale e nei pressi del Mozambico) e Sud America (lungo l’Amazzonia). Molto meno, arrivando al massimo ad una tonalità arancione, su Europa e America del Nord. Un dato, quest’ultimo, che potrebbe dimostrare l’efficacia, almeno per queste emissioni, dell’uso di nuove tecnologie: rinnovo del parco auto, riduzione dell’uso dei combustibili fossili a favore delle rinnovabili, risparmio energetico, miglioramento dei processi industriali, trasporto pubblico a basso impatto ambientale. Ma che allo stesso tempo indica la necessità di aiutare i Paesi in via di sviluppo a sostenere gli elevati costi di tale riconversione. Per l’Organizzazione mondiale della sanità il 90% dei morti causati ogni anno dall’inquinamento atmosferico avviene nei Paesi a reddito medio-basso, due terzi nel Sudest asiatico e nel Pacifico occidentale. «La novità è che con questo satellite – aggiunge Meisner dall’Esa – possiamo vedere da dove vengono le emissioni dannose e dove finiscono, misurare il ruolo degli impianti industriali, identificare e localizzare i grandi inquinatori, mostrare a tutti cosa stiamo facendo al nostro Pianeta e far realizzare agli scienziati modelli utili a prevedere scenari futuri». Il Sentinel-5P verifica anche le concentrazioni di metano. «È un gas legato alla chimica dell’atmosfera, i cui dati saranno utili a supportare l’analisi degli accordi sul clima», assicura Meisner. Il nuovo satellite potrebbe persino favorire la sicurezza aerea, monitorando le ceneri vulcaniche: l’Esa ha diffuso un’immagine con la misura delle concentrazioni di anidride solforosa a Bali (Indonesia), mentre l’eruzione del Mount Agung sollevava una colonna di ceneri e gas di 7.600 metri di altezza. Un’altra dell’Europa, con la macchia rossa sopra l’Etna. Il 5P monitorerà infine il buco nell’ozono, segnalando dove sono previsti livelli elevati di radiazioni solari ultraviolette (Uv), causa di danni o di malattie alla pelle. Sentinel-5P è soltanto l’ultimo arrivato dei nuovi satelliti del Copernicus, altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni. Nel periodo 2014-2020 la spesa prevista è di 4,3 miliardi di euro, ripartita tra l’Ue (66%) e l’Esa (33%), con benefici stimati per l’economia europea di circa 30 miliardi di euro fino al 2030. I sei satelliti già in orbita monitorano i cambiamenti climatici e identificano l’inquinamento dell’aria ma anche quello dell’acqua. Misurano, ad esempio, la proliferazione delle alghe, lo spessore dei ghiacci o il livello di fiumi e dei laghi con precisione millimetrica, i cambiamenti della foresta o lo stato di salute della vegetazione (persino gli indici dell’area fogliare e della clorofilla o le frazioni sull’assorbimento della radiazione della fotosintesi), le trasformazioni delle zone agricole o la cementificazione dei suoli. «I loro strumenti – riprende Meisner – inviano una grande quantità di dati, spesso fonte unica di informazioni sull’ambiente e lo stato del nostro pianeta ottenendo mappe molto dettagliate dello spessore del ghiaccio nell’Artico, oppure della deforestazione nei tropici. E ci stanno già aiutando a comprendere il cambiamento climatico su scala globale». Nelle sole 24 ore precedenti la stesura di questo articolo, i Sentinel hanno inviato 11.170 immagini. Una mole di dati accessibili a chiunque. Una rivoluzione nel monitoraggio dei cambiamenti climatici, come quella che negli ultimi 50 anni ha consentito previsioni meteorologiche sempre più accurate.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook